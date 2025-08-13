WOWOWは、9月13日に『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』(18:45～WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド)を放送・配信する。

同公演は、GLAYが30周年イヤーの締めくくりとして東京と大阪で開催したドームツアーの一環。1999年に行われた20万人規模の伝説的ライブ以降、バンドの象徴ともいえるライブコンセプト"GLAY EXPO"をテーマに掲げ、アニバーサリーイヤーを駆け抜けてきた。昨年は25年ぶりの『NHK紅白歌合戦』出場や多数のメディア露出など、精力的な活動を展開してきたが、その集大成として行われたのが今回のステージだ。

セットリストは、ファン投票によって選ばれた収録曲を元に構成。30周年記念ベストアルバムを軸に組まれている。時代を彩ってきた代表曲が惜しみなく披露され、観客の熱気と共にドーム全体を包み込んだ今回のステージ。単なるヒット曲の連続ではなく、歌唱や演奏からはデビュー以来、解散も活動休止も経験せず走り続けてきた4人の確かな結束と信念が感じられる。

そんな彼らは、1994年のデビューから一度も歩みを止めなかった。その30年の軌跡と、進化を続ける現在の姿が交差する瞬間が、このライブには詰め込まれている。2025年6月1日に東京ドームで行われた公演の模様を収録している。