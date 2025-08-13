WOWOWは、10月に『青葉市子 Reflections of Luminescent Creatures』(放送・配信終了後～30日間のアーカイブ配信あり)を放送・配信する。

青葉市子

いま最も注目を集めるシンガー・ソングライターの青葉市子。2010年のデビュー以降、その名前は瞬く間に海外へと広まり、特に欧米で高い評価を獲得してきた。

今年2月には、約4年ぶりとなるアルバム『Luminescent Creatures』をリリース。この作品を携え、アジア、ヨーロッパ、北米など世界各地を巡る自身最大規模のワールドツアーを展開している。年末には南米公演が控え、2026年3月にはロンドンのロイヤル・アルバート・ホール、4月にはロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサート・ホールでの公演も決定。勢いは加速する一方だ。

今回放送するサントリーホール公演は、日本国内で開催される全国ツアー「Reflections of Luminescent Creatures」の一環で、8月13日に東京・サントリーホール大ホールで行われるバンド編成のステージの模様を収録。緻密なアレンジと透明感あふれる歌声、そして深淵な音楽世界がホールいっぱいに広がるステージとなるだろう。バンド編成によって生み出される立体的なサウンドは、彼女の魅力をさらに引き立てる。