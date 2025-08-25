10月12・13日に大阪・万博記念公園で開催されるWEST.初の主催音楽フェス「WESSION FESTIVAL 2025」の出演アーティストが一斉発表された。

10月12・13日に大阪・万博記念公園で開催されるWEST.初の主催音楽フェス「WESSION FESTIVAL 2025」

WEST.初の主催音楽フェスティバル「WESSION FESTIVAL 2025」。10月12・13日に彼らの地元・大阪・万博記念公園で開催される。出演アーティストも決定し、12日はアイナ・ジ・エンドに加え、Saucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、13日はMONGOL800、wacci、ウルフルズ、eill 、Little Glee Monsterが登場。WEST.と豪華アーティストのコラボなど、見どころが盛りだくさんとなっている。

WOWOW加入者限定のオフィシャルWOWOW先行抽選(イープラス)が9月7日 23時59分まで、SMBC Olive会員限定のOlive先行抽選(イープラス)は9月3日 21時59分まで受付中(新規開設の方も対象)。

また、6月よりWOWOWでスタートしたWEST.のマンスリーレギュラー番組『WESSION』の第4回、第5回のゲストも決定した。9月28日の第4回(19:00～)には「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲をセッションする。10月放送・配信予定の第5回には、瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原も番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲でWEST.とセッションする。