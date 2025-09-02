マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年8月18日～8月31日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 2 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 3 バトルスタディーズ なきぼくろ 講談社 スポーツ 4 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 6 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ フジカワユカ , 理不尽な孫の手 , シロタカ KADOKAWA ファンタジー・SF 8 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～ 江藤俊司 , フウワイ , 土田健太 , 3rd Ie , maruco , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 10 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『アオアシ』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『バトルスタディーズ』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 踏んだり、蹴ったり、愛したり 壱屋すみ KADOKAWA 恋愛 2 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 4 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 恋愛 5 スキップとローファー 高松美咲 講談社 ヒューマンドラマ 6 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 7 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 鬼滅の刃 吾峠呼世晴 集英社 バトル・アクション 9 王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！ ～聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～ おしばなお , 岡達英茉 , 先崎真琴 講談社 ファンタジー・SF 10 太陽よりも眩しい星 河原和音 集英社 恋愛

1位は『踏んだり、蹴ったり、愛したり』、第2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、先日最終巻となる単行本第40集が発売された『アオアシ』(小林有吾)。愛媛の中学生・青井葦人が、Jリーグ有数のクラブ「東京シティ・エスペリオンFC」の高校生年代を育成する組織「ユースチーム」の監督・福田達也との出会いをきっかけに才能を開花させるサッカーコミック。2019年・2022年には舞台化、2022年にはテレビアニメ化され、2026年には第2期が放送予定の人気作品です。

LINEマンガのコメントでは「巻数を進めるごとにどんどん面白くなる漫画。もう何回読み直しているか分からない。」「ほんまにずっと面白いんよ……スポーツものによくある挫折からの暗黒期とか人間関係のドロドロとか突然の必殺技とかチートとか一切なくて、ただただサッカーおもろ！になるからまじこのまま読んでくれみんな」「もうはまりすぎてコイン集めて27巻まで買った。並行して1から読み直す!!! サッカー漫画色々漁ってるけど1番面白い」と、ハマった方多数。完結に合わせて一気読みする楽しさもありそうです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。