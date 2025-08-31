ソラジマは、2025年8月30日(土)より新連載『100の魔石の大賢者』をソラジマTOON・LINEマンガ・めちゃコミック・ebookjapanにて配信を開始した。

本作の原作は商業作品初連載となる長月観、ネーム・キャラクターデザインは『GetBackers-奪還屋-』の作画を務めた綾峰欄人が担当する。

物語の主人公は、最弱冒険者の少年・トーリ。彼が使えるのは、戦闘では役に立たない『生活魔法』だけで、日銭を稼ぎながら家族を支えて暮らしていた。そんなある日、トーリは不思議な“喋る本”と出会い、通常の魔石の100倍の価値を持つ“本物の魔石”の存在を知る。雑用係として扱われていた少年が理不尽な運命を覆し、“魔石無双”を繰り広げていく──そんな爽快感あふれるファンタジー作品となっている。

初回は1～14話まで一挙公開。トーリや仲間たちの熱いバトルをまとめて楽しむことができる。

●『100の魔石の大賢者』の一部を大公開

■『100の魔石の大賢者』

原作：長月観／ネーム・キャラクターデザイン：綾峰欄人

【あらすじ】

生活魔法しか使えない少年・トーリは、病気の兄を支えるため、冒険者ギルドで下働きをしていた。

倒せるのはスライム程度で、得られる魔石もわずか。

日銭を稼ぎながら、ギルドメンバーからの理不尽な扱いに耐える毎日を送っていた。

そんなある日、彼は洞窟で“喋る本”と出会う。

「キミは“本物の魔石”を取りたくないか？」

その言葉が、トーリの運命を大きく変えていく。

--生活魔法使いの“魔石無双”譚、ここに開幕！

(C)長月観・綾峰欄人 / SORAJIMA