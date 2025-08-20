マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年8月3日～17日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 2 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 3 孤独《ソロプレイ》の帝王 silvering26(作画)・S.sin(脚色)・Dedart(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 シャングリラ・フロンティア 硬梨菜 , 不二涼介 講談社 ファンタジー・SF 6 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 石沢庸介 , 謙虚なサークル , メル。 講談社 ファンタジー・SF 7 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 8 Ｈ２ あだち充 小学館 スポーツ 9 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『入学傭兵』、第2位は『ブルーロック』、第3位は『孤独《ソロプレイ》の帝王』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 見捨てられた推しのために Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 鬼滅の刃 吾峠呼世晴 集英社 バトル・アクション 5 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 6 太陽の主 solddam(原作)・KONN/One(脚色)・SongYi(作画) LINEマンガ 恋愛 7 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 8 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 9 花秘める君のメテオール 珠森ベティ , グルナ編集部 ライブコミックス その他 10 殺された私が気づいたのは LICO(脚色/作画)・Eun Ragyeom(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『見捨てられた推しのために』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編3位にランクインした『孤独《ソロプレイ》の帝王』。8月6日よりLINEマンガで独占配信をスタートしたばかりの注目作です。

大金を稼げるAI基盤の仮想現実ゲーム・ウォーロード。主人公・本宮賢治は、人生を変えようと一生をゲームに捧げたが、その対価は信じていた仲間たちの裏切りだった。ゲームからログアウトさせられてしまい、失意のなか交通事故に遭った賢治が意識を戻すと、そこは5年前のウォーロードで……。「この先人間なんか絶対に信じない」そう決意した賢治は、英雄殺戮者・ヒルカンとして孤独《ソロプレイ》を選ぶゲームライフを再び始める。

シリアスなシーンから始まる1話では「いいね、主人公が復讐する話大好きです!」「普通の勇者的なルートを辿らない感じすき」というコメントもありつつ、話が進み始める2話以降は「しっかりお笑いあるのはイイ!!!」「ガイコツめっちゃ感情持ってるんやかわい」と笑いやツッコミのコメントも入ったりと、今後の展開や登場するキャラクターが気になる作品です。

