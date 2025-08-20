マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年8月3日～17日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|2
|ブルーロック
|金城宗幸 , ノ村優介
|講談社
|スポーツ
|3
|孤独《ソロプレイ》の帝王
|silvering26(作画)・S.sin(脚色)・Dedart(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|シャングリラ・フロンティア
|硬梨菜 , 不二涼介
|講談社
|ファンタジー・SF
|6
|転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます
|石沢庸介 , 謙虚なサークル , メル。
|講談社
|ファンタジー・SF
|7
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|8
|Ｈ２
|あだち充
|小学館
|スポーツ
|9
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|アカデミーの天才剣士
|C.H(文・絵)・SeoGwando(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『入学傭兵』、第2位は『ブルーロック』、第3位は『孤独《ソロプレイ》の帝王』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|よくある令嬢転生だと思ったのに
|lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|見捨てられた推しのために
|Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|鬼滅の刃
|吾峠呼世晴
|集英社
|バトル・アクション
|5
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|6
|太陽の主
|solddam(原作)・KONN/One(脚色)・SongYi(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|7
|魔入りました！入間くん
|西修
|秋田書店
|ファンタジー・SF
|8
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|9
|花秘める君のメテオール
|珠森ベティ , グルナ編集部
|ライブコミックス
|その他
|10
|殺された私が気づいたのは
|LICO(脚色/作画)・Eun Ragyeom(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『見捨てられた推しのために』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編3位にランクインした『孤独《ソロプレイ》の帝王』。8月6日よりLINEマンガで独占配信をスタートしたばかりの注目作です。
大金を稼げるAI基盤の仮想現実ゲーム・ウォーロード。主人公・本宮賢治は、人生を変えようと一生をゲームに捧げたが、その対価は信じていた仲間たちの裏切りだった。ゲームからログアウトさせられてしまい、失意のなか交通事故に遭った賢治が意識を戻すと、そこは5年前のウォーロードで……。「この先人間なんか絶対に信じない」そう決意した賢治は、英雄殺戮者・ヒルカンとして孤独《ソロプレイ》を選ぶゲームライフを再び始める。
シリアスなシーンから始まる1話では「いいね、主人公が復讐する話大好きです!」「普通の勇者的なルートを辿らない感じすき」というコメントもありつつ、話が進み始める2話以降は「しっかりお笑いあるのはイイ!!!」「ガイコツめっちゃ感情持ってるんやかわい」と笑いやツッコミのコメントも入ったりと、今後の展開や登場するキャラクターが気になる作品です。
