フジテレビの新Webtoonレーベル「TOON8(トゥーンエイト)」のお披露目イベントが5日、東京・台場の同局本社で行われ、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの海沼流星、ミュージシャンの虹色侍・ずま、声優の降幡愛が登壇。海沼が初プロデュースするBALLISTIK BOYZの楽曲が、「TOON8」の応援ソングに決定したことが発表された。

BALLISTIK BOYZ・海沼流星

「TOON8」は、フジテレビがWebtoon業界をけん引するヒットメーカー4社とタッグを組み、オリジナルWebtoon作品をLINEマンガで順次配信していく新レーベル。レーベル名には、Webtoonや漫画を想起させる「TOON」と、フジテレビを象徴する「8」を掛け合わせ、一つの物語が“8”のように可能性を広げ、世界へと広がっていくという意味が込められている。

イベントでは、司会の杉原千尋アナウンサーから「重大発表」として、海沼の初プロデュースによるBALLISTIK BOYZの楽曲が「TOON8」応援ソングに決定したことを紹介。海沼は「普段はBALLISTIK BOYZというグループで活動させていただいているんですけど、グループとしても僕がプロデュースするのは初めて」と明かし、「歌詞を書いたりはしているんですけど、全部をプロデュースするというのは初めてですね」と語った。

初プロデュースへの思いを聞かれると、海沼は「荷が重いですよ」と笑いながらも、「TOON8が駆け出しということで、その第一歩に選んでいただけるのは光栄ですし、しっかり爪痕を残していきたい」と意気込み。楽曲は現在制作中だといい、「絶対いいものになるんじゃないかなという確信はできています」と手応えをのぞかせた。

さらに、この応援ソングの作詞を虹色侍・ずまが担当することも発表された。海沼は、ずまの歌声や表現力に以前から注目していたそうで、「僕が一方的にSNSで見ていたんですよ。歌声がめっちゃ好きですし、自由自在に歌詞を操って歌っている。今回の楽曲には絶対ずまさんの才能が必要だなと思った」とオファーの理由を説明した。

これに、ずまは「めちゃくちゃうれしいですね。マジで」と喜びをあらわに。「歌詞を作ってほしいと依頼してもらったのも、僕自身初なんですよ。楽曲はあるけど、歌詞を褒めてもらえることがあるんやなって。めちゃくちゃ自信がついた」と笑顔を見せた。

楽曲は近日公開予定で、今後さまざまな形で展開されるという。

イベントではこのほか、「TOON8」で配信される作品ラインナップも紹介し、5日に配信をスタートした第1弾作品『報復の暗殺人形(アサシンドール)』のウォッチパーティーを来場者とともに開催した。