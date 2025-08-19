NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、Mintoと共同で制作した新作webtoon(縦読みマンガ)『濡れてはいけない甘い雨』を2025年8月18日(月)から電子コミックサービス「LINEマンガ」にて連載配信を開始した。

本作は夫の不倫に気付いた紬が雨の日に出会った年下の男「アマネ」との関係に翻弄されていくスリリングな恋愛劇。教師と生徒であり、セラピストと客でもあるふたりの禁断の恋を楽しんでみたい。

【あらすじ】

夫はずっと、不倫をしていた。

相手は私の後輩だった。

妊活に必死だった日々を笑われ、目の前で情事を見せつけられたあの夜――私の心は、音を立てて砕け散った。

そんな絶望の夜に出会ったのは、怪しげな色気を纏った年下の男。

優しさに触れ、ただ一度だけ心と身体を委ねた。

二度と会うことはない、あの夜限りの関係……そう思っていた。

けれど数日後、私は再び彼と出会う。

彼の名は雨音。私が教える高校の生徒だった。

決して濡れてはいけない、“甘い雨”。

それでもこの雨は、壊れたはずの私の心を、静かに、甘く揺らしていく――。

■『濡れてはいけない甘い雨』

配信日程：2025年8月18日(月)

配信メディア：LINEマンガ

製作著作：FANY Studio

制作：Minto