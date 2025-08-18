バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」は、8月17日放送の『仮面ライダーガヴ』本編に登場し、強敵ボッカ・ジャルダック撃破の決め手となったゴチゾウ「アメイジングミゴチゾウ」を、音声ユニットを搭載して商品化したアイテム。セットには、映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』に登場し、甘根幸果(演：宮部のぞみ)をサポートした「ポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)」もおしゃべりゴチゾウシリーズとして商品化し付属する。

アメイジングミゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴと連動が可能。ベルトにセットすることで、ボッカを撃破した印象的なフォーム「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」の変身音が発動する。変身後ハンドルを回しベルトのボタンを押すことで、必殺技も発動可能となる。変身時・必殺技発動時には、ベルトの音声に合わせてアメイジングミゴチゾウからも音声が鳴る。

アメイジングミゴチゾウにはゴチゾウボイスと主人公・ショウマ（演：知念英和）のキャラクターボイスをそれぞれ収録。背面のスイッチを押すことでそれぞれ発動可能。さらにゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載しており、ランダムで5音、ゴチゾウボイスが発動。また劇中で印象的なBGMも収録しており、変身等のアクションに合わせて鳴らすことが可能だ。

ポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）には、ゴチゾウボイスと幸果のキャラクターボイスを収録。こちらも背面ボタンで発動可能です。また別売りのDX変身ベルトガヴにも対応しています。

また、本商品は早期購入キャンペーンを実施。2025年8月22日23時59分までに注文した場合に限り、通常660円の送料が無料となる。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映