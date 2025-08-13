通信教育を手掛けるユーキャンは、8月7日より『第1回 仮面ライダー検定』の受付を開始した。

『仮面ライダー検定』は、1971年に放送された初代『仮面ライダー』から、現在放送中の『仮面ライダーガヴ』まで、50年以上にわたり愛され続けてきた国民的特撮ヒーローシリーズの魅力と歴史を再発見できる、ファンのための公式検定だ。

同検定では、幅広い世代の方に楽しんでもらえるよう、「昭和ライダーコース」「平成前期ライダーコース」「平成後期ライダーコース」「令和ライダーコース」の4コースを用意。特に思い入れのある時代を選んで受検するもよし、全コース制覇を目指して「真のライダーファン」としての実力を証明するもよし。ライダー愛を存分に発揮してもらえる検定となっている。

各コースでは、仮面ライダーたちの戦いや成長はもちろん、個性豊かな仲間たち、敵怪人や悪の組織の設定、変身アイテムや必殺技の数々まで、懐かしさと楽しさに思わず胸が熱くなる問題を幅広く出題。「この怪人と戦ったのはどのライダー?」「あの名場面で主人公が叫んだセリフは?」――そんなファン心をくすぐる問題の数々を通して、歴代ライダーの軌跡を再体験してみませんか。親子で一緒に挑戦するのはもちろん、同世代のファン同士で受検して思い出を語り合うのもおすすめだ。

「変身!」の掛け声とともに、新時代の扉を開いてきた仮面ライダー。時代を超えたヒーローたちからの熱き挑戦状を受け取って、あなたの中に眠るライダー魂を今こそ呼び覚まそう。

受検された方にはもれなく特製クリアファイルとステッカーをお届け。また合格者には、特製「合格証」を授与する。さらに、受検者だけが購入できる限定Tシャツやアクリルスタンド、合格者だけが購入できるスペシャルグッズも用意。検定オリジナルの貴重なアイテムの数々を、ぜひ手に入れてほしい。

受付期間は8月7日10:00～11月20日23:59。受検期間は10月30日10:00～11月30日23:59。検定は期間中、いつでもオンラインで受検可能。