日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)では、チャリティーパートナーのKing ＆ Prince・永瀬廉が、視聴覚障がいの子どもたちと「感じる花火」作りに挑む。

障がいをもつ人々にとって、花火をはじめとするエンタメや娯楽を、みんなと同じように楽しむには、壁がある。永瀬は、夏の風物詩である打ち上げ花火の感動を、すべての人に届けて、楽しんでもらいたいという思いから、視覚特別支援学校と聴覚特別支援学校を訪問した。

そこで、永瀬は子どもたちに「みんなと一緒に花火大会を作りたい! どんな花火だったらもっと楽しめそうかな?」と質問。視覚に障がいをもつ子どもたちは「夜空と同化しやすい青や紫の寒色系の花火は見えづらい」「視野が全体的に狭いので、全体の半分しか見えない」など、気持ちを打ち明けた。

さらに、聴覚に障がいをもつ子どもたちは「低い音だとそんなに聞こえない」「自分は低い音のほうが聞き取りやすい」と、それぞれに花火の見え方も聞こえ方も違うことを教えてくれる。

子どもたちからの声を受け止めた永瀬は「僕たち自身も、King ＆ Princeで打ち上げ花火と音楽の企画をしたことがあって、それがとても楽しい気持ちになったから、どうかな?」と子どもたちに提案。理想の花火のアイデアをどんどん聞き出していった。

目指すのは、みんなの夢と希望がつまった「感じる花火大会」。永瀬はその実現に向けて、日本を代表する花火のプロたちのもとを訪れる。

驚きの最先端技術と、歌やダンスで夢を届け続ける永瀬ならではのアイデアと、子どもたちの希望が詰まった「全身で感じる花火大会」が、今夜、いよいよ開演。King ＆ Prince の「シンデレラガール」にのせて披露される。

【編集部MEMO】

King ＆ Princeの高橋海人は、体調不良のため、『24時間テレビ』への生出演を見合わせる。市川團十郎、氷川きよし、Travis Japanの川島如恵留ら総勢96人と繰り広げる企画「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」(31日19時台放送予定)をプロデュースしているが、Travis Japanの松田元太が代演する。

