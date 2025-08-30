日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～31日20:54)のタイムテーブルは、以下の通り。

※放送時間は変更の可能性あり。地域により放送時期・内容が異なる場合あり。

8月30日

・19時台：視聴覚障がいの子どもたちとKing ＆ Prince永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト

・19時台：あのちゃんが離島のフリースクールへ! 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

・20畤台：横山裕が走る! 子ども支援マラソンスタート

・20時台：相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー!

・20時台：みんなで挑戦! パラアスリートスゴ技チャレンジ

・21時台：岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション ペインティングスタート

・21時台：日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー～氷川きよし 編～

・21時台：仲間由紀恵がサポート! 能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」／書道バフォーマンス「復興への想い」

・21時台：ドラマドキュメンタリー 超問題児?! 黒柳徹子はなぜテレビ女優第1号になれたのか?

・21時50分頃：ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」

芦田愛菜、尾野真千子、住田萌乃、松本麗世、倉島颯良、柿原りんか、田中絆菜、共田すず、三宅弘城、阿南健治、寺川里奈、白本彩奈、小澤征悦 ほか／ナレーション：山寺宏一

・23時台：6年ぶり復活! 24時間テレビ生しゃべくり007 世界的スター＆国宝級俳優が生で初登場SP

・26時台：上田と女が吠える夜インターナショナル～あなたの国のことを教えてSP～ King ＆ Princeも登場

・28時台：ヒューマングルメンタリーオモウマい店 能登のずっと明るい寿司親子2024-2025

8月31日

・5時台：チャリティーパートナーと共に! シューイチブレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」

・6時台：シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継

・7時台：オモウマい店が出会った能登のずっと明るい寿司親子2025

・7時台：未来のパラスリートがイモトアヤコと挑む! 北アルプス・チャリティー登山スタート

・8時台：長嶋一茂が挑戦! 能登に届け! チャリティーホームラン中継

・8時台：ドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点～知られざる家族の絆～」

・9時台：総合司会 羽鳥慎一アナが取材! 夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト

・10時台：俳優・星野真里の娘ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん!

・11時台：やす子も登場! 日産チャリティーイベント みんなで挑戦! パラアスリートスゴ技チャレンジ

・11時台：ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室作り

・12時台：長嶋一茂が挑戦! 能登に届け! チャリティーホームラン中継

・12時台：城島茂が伝えたい 福島・帰還困難区域の今

・13時台：岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

・13時台：豪華アーティストで送る「Song for Children! 24時間テレビチャリティーライブ」

・13時台：家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがCODAの女性を取材 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

・13時台：欽ちゃんが24時間テレビに生登場! 世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」

・14時台：有働由美子が「ともだち近居」をリポート 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」

・14時台：乃木坂46久保史緒里がサポート! ピアノ連弾で届ける! 視覚障がいを受け入れだ“きっかけ”

・15時台：日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー～志尊淳＆永瀬廉 編～

・15時台：横山裕に届ける! ヒルナンデス!バンドの応援歌

・15時台：岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

・15時台：みんなで挑戦! パラアスリートスゴ技チャレンジ

・15時台：総合司会 水ト麻美アナが取材! 奇跡の保育園 97歳の現役保育士と考える子どもたちの未来

・16時台：未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む! 北アルプス・チャリティー登山

・16時台：岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

・17時台：氷川きよしと歌おう!「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト

・17時台：浜辺美波も一緒に! チャリティー笑点

・18時台：日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー～市川ぼたん＆市川新之助 編～

・18時台：岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション

・18時台：志尊淳が寄り添う「余命7ヶ月」宣告された新米パパ 27歳の今 家族3人で未来へつなぐ笑顔

・18時台：もう一度能登に帰ろう! 浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り

・19時台：King ＆ Prince高橋海人が市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE「We are the No Borders!!」（※体調不良の高橋海人に代わり、Travis Japan・松田元太が出演予定）

・20時台：大フィナーレ 横山裕 子ども支援マラソンにかけた想い

■21:00～21:54『Golden SixTONES×24時間テレビ!! 両国・国技館から緊急生放送SP!』 「サイズの晩餐」が24時間テレビとコラボ

SixTONES、チョコレートプラネット、佐藤栞里、人気力士ほか／SPゲスト：横山裕

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

・テーマ：「あなたのことを教えて」

・会場：東京・両国国技館

・総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー

・チャリティーパートナー：King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子

・チャリティーランナー：横山裕(SUPER EIGHT)

・スペシャルサポーター：イモトアヤコ