梅沢富美男にとっての“ラスボス”は誰?　「やっぱり…」「心が深い」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)。作中で松子は浅草最強の最後の砦＝“ラスボス”として、困っている人々を助けてきたが、その松子を演じる梅沢富美男にとっての“ラスボス”とは誰なのだろうか。

梅沢富美男にとってのラスボスは「うちのかあちゃん」

やっぱり“うちのかあちゃん(妻)”。迷惑ばっかりかけてきたけど、心が深い。昔から“旦那は手のひらで転がすもの”というけど、本当にその通りだったよ。

俺が家のローンを組もうとしたら、銀行員に「稼いでいても明日にはゼロになるかもしれませんよね」と言われた時に、かあちゃんが「二人で借ります」と言って、住宅ローンを組んでくれた。

その後、確認したら、土地はかあちゃん名義、建物は俺の名義になっていた。いやぁ、しっかりしてるよ(笑)。