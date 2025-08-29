フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』(30日19:00～)では、「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」が放送される。

「ドッキリのドレミのうた」とは、童謡「ドレミのうた」の替え歌にのせて、頭文字に“ド”“レ”“ミ”…がつくダジャレドッキリを連発するもの。今回は、菊池風磨が歌う替え歌に合わせて、timeleszのメンバー7人にドッキリをお見舞いしていく。全身泥まみれになり絶叫する者、男にしかわからない痛みにもん絶する者、しつこすぎるドッキリに音を上げる者、中には、スタッフと一触即発になるメンバーも。最後には菊池にもまさかの展開が…。

スタジオゲストには、福山雅治、有村架純、吉岡里帆も登場する。

■菊池風磨(timelesz) コメント

――このたび、「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」がついに完成しました。スタジオでご覧になった感想をお聞かせください。

「今回、僕が歌のパートを担当してるんですけど、他のメンバーがどんなドッキリにかかっているのか、全く知らない状態で歌っていたんですよ。だから、みんなどういう状況だったんだろうと、正直少し不安もあって。でもスタジオで見てみたら、非常に面白かったので安心しました（笑）。メンバーそれぞれの良さが出ていたんじゃないかと思いますね」

――今回timeleszの８人が受けたドッキリについて、メンバー１人１人の注目ポイントを教えてください。

「（佐藤）勝利は、なぜかずっとローなテンションだったのが、逆に面白くて。“いつものＤ”こと中川（将史／総合演出）さんとのギスギスしたやりとりにも、ぜひご期待ください（笑）

（松島）聡ちゃんは、持ち前の運動神経を発揮して素晴らしかったと思うんですけど、途中でまさかの人物が登場して、僕はむしろそっちに目が行ってしまい…少し申し訳なかったです（笑）

てら（寺西拓人）は、ドッキリが１回では終わらないというまさかの展開が、なかなか衝撃的でした。というか、僕はVTRを見ていて、あまりのしつこさにイラッときました（笑）

原（嘉孝）は、めちゃくちゃ面白かったですね。今回一番だったかも。やはり彼は根がマジメなのでね、そのマジメさが醸し出す“緊張と緩和”が、大きな笑いを生み出すんだろうなと。

（橋本）将生は、非常に高い声でリアクションを取っていたので、もう注目せざるをえなかったです（笑）。僕としては、もう少しクールなキャラで行ってほしいという思いもあるんですけどね…。

（猪俣）周杜は、ドッキリが遂行される前の段階で、言動がだいぶヤバかったですよね（笑）。画面に映った瞬間から、周杜の一挙手一投足から目を離さないでいただきたいと思います。

しの（篠塚大輝）のドッキリは、スタジオで見ていた東野（幸治）さんたちも相当びっくりしたみたいで…今回最大の問題作です（笑）。いったい何が起こったのか、みなさんもぜひ“目撃”してください。

そして僕自身に関しては、あまり詳しくは言えないんですけど…怖かったです、シンプルに（笑）。あとでVTRを見て、“俺、こんなことになっていたんだ”と初めて知りましたからね」

――放送を楽しみにしている視聴者の方々へ、メッセージをお願いします。

「われわれの“ドッキリのドレミのうた”だけではなくて、どの企画も、さまざまな角度から楽しめると思うんです。だから１回とは言わず、２回、３回と繰り返し見ていただけると、よりいっそう楽しめるんじゃないかなと。願わくはぜひ、６回見て、24時間楽しんでいただきたいです（笑）」

(C)フジテレビ