フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』(30日19:00～)では、マッサマン(Snow Man・向井康二)とHey! Say! JUMPの山田涼介が、記憶力対決を繰り広げる。

今回の対戦相手が山田だと知った瞬間、驚きのあまり腰が砕けてしまう向井。山田といえば、Hey! Say! JUMPのメンバーとしてだけでなく、ソロアーティストとして、また俳優として、ジャンルを超えて活躍するスーパースターであり、マッサマンの対戦相手としては初の“向井康二の先輩アイドル”だ。予想外のマッチメイクに驚きつつも、あこがれの先輩と戦える喜びが込み上げてきたのか、山田との思い出に浸り始める。

かくして向井は、大好きな先輩に宣戦布告するべく、山田がいるフジテレビ湾岸スタジオへ。『週刊ナイナイミュージック』の取材とダマされて、とある一室で撮影をしていた山田は、突然のマッサマンの襲来に、「ちょっと待って…」と苦笑い。その後すぐに、自分が置かれた状況を理解した山田だが、「俺、向井くんとそんなにしゃべったことないんですよ(笑)」と、どんなテンションで臨めばいいのかわからず、戸惑ってしまう。

すると、そんな山田に追い打ちをかけるかのように、山田とも向井ともゆかりの深い人物が電話で登場し、今回なぜ対戦相手に山田が選ばれたのか、その経緯を明かす。山田が思わず声を荒げて否定した、“山田涼介がマッサマンと対戦する理由”とは。

続いて2人は、いよいよ試合会場であるお台場の「初代マッサマンベース」へ。そして、「虫の名前」をお題に、虫好きの小学4年生・しゅうとくんを交えた三つどもえの記憶力対決が始まる。山田は「もし俺がマッサマンに負けたら、(菊池)風磨にめちゃくちゃイジられる!」と、果敢に攻めまくる。

今回の4時間SPではほかにも、「ドッキリのドレミのうた」では、番組常連のザ・マミィ・酒井貴士やタイムマシーン3号・山本浩司、番組初登場のインパルス・堤下敦らをターゲットに、「“ド”は洞窟でオナラする」などの衝撃のドッキリをお見舞い。また、広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平の映画『遠い山なみの光』のキャスト陣を、キンタロー。こん身の新作モノマネが襲う「秒で明かりがついたらキンタロー。」、きしたかの・高野正成の激走ぶりが感動を呼ぶ「ドッキリダイエット 電車に乗り遅れそうダッシュダイエット編」などが登場する。

さらに、「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」の放送も決定。timeleszのメンバー8人全員に、「“ド”は泥はね多すぎる」「“ミ”はみたらしデカすぎる」といった“ドレミドッキリ”を次々と仕掛けていく。

コメントは、以下の通り。

■山田涼介（Hey! Say! JUMP）

――「記憶忍者隊 マッサマン」初参戦の感想をお聞かせください。

「楽しかったです！向井くんとここまでたくさんしゃべったのは今回が初めてだったので、それもうれしかったですね。昔は、けっこう話していた時期もあったんですけど、あれから10年…いや、20年近くになるのかな、それくらい長い時間を経て、こうして今、テレビで共演できたということが、とても感慨深いです。久しぶりに会った向井くんは、相変わらず良い子でした（笑）

でも、最初にマッサマンが目の前に現れたときは、本当にびっくりしてしまって…。『ドッキリGP』って、ガチなんだと思いました（笑）。ヤラセなしで、本気でダマしにかかってくるんだなって」

――マッサマンと初めて顔を合わせたときの印象は？

「マッサマンの印象？…印象は特にないです（笑）。ただ、常々思っているのは、“向井くん、いいキャラを見つけたね”って（笑）。僕たち（Hey! Say! JUMP）もそうですけど、人数が多いグループの中で自分のキャラクターを確立するというのは、けっこう大変なことなんですね。そんな中で、向井くんは“マッサマン”という唯一無二のキャラを確立して、フジテレビにあんなでっかい“マッサマン像”まで立ててもらって（笑）。素晴らしいと思います」

――８月30日の放送を楽しみにしている視聴者へ、メッセージをお願いします。

「今回ついに、マッサマンと対決することになりました。記憶力抜群の僕の勇姿を、とくとご覧あれ！（笑）…あと、『ドッキリGP』はガチでした、ということも皆さんにお伝えしておきたいです（笑）」

■向井康二（Snow Man）

――山田涼介さんとの対戦を終えて、今の率直なお気持ちをお聞かせください。

「最初はとにかくびっくりしたんですよ。マッサマンの対戦ゲストで先輩が来てくれるのは、今回が初めてだと思うんですけど、しかもそれがあの山田涼介っていうね。顔を合わせるまで、ウソかもしれないと思ってましたから。

で、実際に戦ってみたわけですけど…あれは強すぎます！（笑）詳しくは言えないんで、とにかく見ていただきたいんですけど、なんかもう、異次元の強さというか。戦う前、一瞬だけ“山田くん、実は弱いのかも…”って期待してしまった自分が恥ずかしいです（笑）」

――でも今回のマッサマンは、「絶対負けられない！」と、いつも以上に闘志を燃やしていましたよね。

「もちろん、勝負に勝ちたいという気持ちもありましたけど、せっかくすごいゲストが来てくれたのでね、少しでも山田くんが映っている時間を長くしたいなという、その一心で頑張りました（笑）」

――８月30日の放送を楽しみにしている視聴者へ、メッセージをお願いします。

「あの山田涼介がマッサマンスピンで回ってしまうのか？…というのが、やっぱり一番の見どころなんですけれども、戦いを通して、山田くんの人柄の良さが感じられる場面もたくさんあると思うので、そのへんも注目していただきたいですね。あと、自分で言うのも何ですけど、最初に対面したときの２人のやりとりは相当面白いので、ぜひお楽しみに！（笑）そしてマッサマンへの応援も、引き続きよろしくお願いしマッサマン！」

【編集部MEMO】

向井康二は、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太とSnow Manメンバーによる「ボムマジ爆発」にも登場。「今回も、完全に想定外の展開でしたね。“マッサマンスピン”をやるつもりで張り切ってたら、いきなり長谷川ボムバーマンに連行されて、大嫌いなボムマジに参加することになって。僕、本当に嫌いなんですよ! この企画はNGにしてたはずなんですけどね…。ただ今回、メンバーと一緒に挑戦するっていうのは、うれしい想定外でした。最初、ドラマの俳優さんとかと一緒にやるのかなと思ってたので、みんなの顔を見て、正直ちょっと安心しました。“いつメン”だったら、甘えられるなと思って。多少のミスは許されるじゃないですか(笑)。でも実際、ゲームが始まったら一生懸命やりましたし、結果的に、4人の中ではだいぶ優秀な方だったと思います!」とコメントしている。

