元プロ野球選手の金村義明氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で20日に公開された動画「超貴重! もっと現役でいたかった金村さんの引退のきっかけとは! 引退後の爆笑エピソードも!」に出演。甲子園出場にまつわる、母親とのあるエピソードを明かした。

金村義明氏 =BS10提供

「これは最高の親孝行や」

「オカン」を一言で表すなら、「瓜二つ」だという金村氏。「(自分と)顔も性格も一緒(笑)」と明かし、笑いを誘いつつ、「去年の今くらいに亡くなって。85歳で亡くなりましたけど、根性の塊のオカンでしたよ。野球も、僕はオカンのおかげで今があるんです。というのは、兄弟が多くてね、兄貴だけ高校を出したると。親父は『お前は働け』と(言っていた)」と回想する。

続けて、金村氏は「母親は内職をしながら、宝塚のゴルフクラブでキャリーをやりながら。口癖が「おかあちゃんは男やったら、甲子園に行ってる』って」「(父親と)『報徳入れてくれ』『あかん』というなか、おかあちゃんが内職をしながら、電電公社の清掃に働きにいって、学校に行かせてくれた」と説明。

そして、「だから、甲子園で優勝したときね、みんなは監督を胴上げするねんけど、僕だけ自転車に乗って、電電公社に行って、『おかあちゃん! 甲子園決まった! これでスカウトの目にとまる!』と(伝えた)」と明かすと、岡田圭右(ますだおかだ)も「おかあちゃんの『もしも私が男やったら甲子園に出たい』というのを、息子がやってくれたんや。これは最高の親孝行や」と感動していた。