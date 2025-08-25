お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏に“禁断の質問”をぶつけた。

中嶋聡氏に“禁断の質問”

番組では今回、大のオリックスファンである岡田が記者となり、聞きたいことをそのまま中嶋氏にぶつけるという企画を実施。岡田は「今日ざわつきます。もう禁断の質問を。これちょっとニュースになる」と宣言しながら、「(オリックスは)今年も優勝、日本一を目指してます」「そして、監督は海外にも精通している……吉田正尚を(オリックスに)返してもらえませんか?」「正尚を再びオリックスに戻してほしいんです! 監督の力で!」と力を込めた。

上田が「質問じゃない。これはただの要望……?」と目を丸くするが、岡田は「要望じゃない! 監督!」と中嶋氏に熱視線を送る。すると、中嶋氏は「これはもうボストンとの……ボストンといいますか、本人はまだ残りたい。もちろん、ボストンじゃないかもしれないです。(アメリカで)やりたいと思います」「絶対に通用するんで」と冷静に答えた。

それでも岡田は「通用するんですよ。ただ、スポーツニュースを見たら、大谷翔平、山本由伸、千賀滉大、鈴木誠也、いろんなメジャーリーグの映像が映るんですが、正尚の映像がないのよ! オリックスファンは悲しんでるのよ」と引かず、いかに吉田が魅力的かをジェスチャーを交えながら熱弁。

その上で、「正尚はまだアメリカでやりたいの?」と確認し、中嶋氏が「やりたいです。やりたくて、今、エージェントがいろいろチームを。あとはボストンがどのくらい……」と説明すると、岡田は「分かりました。だったら、私はこの辺りで閉店ガラガラ」と持ちギャグで締めくくり、笑いを誘っていた。