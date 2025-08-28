バンダイから8月25日、ふわふわフロッキー素材の「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ」が登場。着ぐるみを着たキャラクターたちが、とってもキュートなんです!

なかよしなお友だちの着ぐるみを着たキャラクターたち、可愛すぎませんか⁉ 見ているだけで癒されます!

しかも、着ぐるみはふわふわなフロッキー素材。ずーっと抱きしめていたくなっちゃう触り心地になっているのだとか。SNSで紹介されると、「メロクロかわよ」「クロミちゃん可愛すぎんか」「キキララめちゃくちゃ可愛い欲しい」「なんじゃこのかわいいキャラ達は…」と話題に。

ラインアップは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」「キキ(リトルツインスターズ)」「ララ(リトルツインスターズ)」の全6種。いずれも、ソーダ味のガムが1個付いて、価格は539円です。ゲットしたい方は、お菓子売り場で探してみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部