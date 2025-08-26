バンダイ ライフスタイル事業部はこのほど、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のバンダイ・BANDAI SPIRITS限定描き下ろしイラストを使用した全8アイテムを商品化。8月25日より、「バンコレ!」にて予約受付を行っている。

同商品では、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』に登場するキャラクターから、坂本太郎・朝倉シン・陸少糖・眞霜平助・南雲・神々廻・大佛・X(スラー)がスーツ姿になって登場。8月25日〜9月28日まで、限定描き下ろしイラストを使用した全8アイテムの予約受付が「バンコレ!」にて行われ、11月以降順次発送される。

ラインナップはこちら。

アクリルスタンド

サイズはキャラ部分が約w29~72×h112~124mm、台座は約w56～88×h33mm。価格は990円。全13種。

ダイカットミニクッション

サイズは約w123~200×h263~311mmで、全9種。価格は2,530円。

タペストリー

全9種。価格は3,300円。

Tシャツコレクション

サイズはS,M,L,XLの3つを展開しており、全9種。価格は3,850円。

缶バッジ【描き下ろし】

サイズは直径約57mmで、全13種をラインナップ。価格は550円。

ガラケーチャーム

サイズは約W44×H74mmで、全9種。価格は880円。

かおかおおかおヘアゴム

サイズは約w31~45×h41~55mmで、全9種。価格は880円。

ビッグアクリルスタンド

約w43~113×h170~190mmのビッグサイズで、価格は3,300円。

(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会