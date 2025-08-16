「マジでビックリ」「どういうこと?」　あの、ネイルサロンの“謎システム”に大困惑

歌手でタレント・あのが12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ネイルサロンで困惑したエピソードを打ち明けた。

あの

扉を開けると「Hello! How are you?」

「仕事でネイルを除去しなきゃいけなくなった」というあの。スケジュールが合わず、「一番近くですぐ行ける、あんまり埋まってないところ」を急きょ探したというが、「扉開けたら、“Hello! How are you?”みたいな。ええ? 間違えた? と思って」とネイリストに英語で対応されたと吐露。「何なのかわかんなくて。聞き取れない英語をずっと言ってて、どうしよう? みたいな」と大焦りで、「見た目も海外の人だったし。とんでもないところに来ちゃったな……と思いながら。でも、今やるしかないから」とつぶやいた。

はじめは、「海外の人に間違えられてるのかな?」と思い、日本人であることを伝えるも、英語での会話は続行。施術中も、好きな食べ物や出身地、仕事のことなどを矢継ぎ早に聞かれ、「何言ってるのか、ホントにわかんなくて」「とにかく早くこの時間が終わってくれって感じで会話してた」と回顧。ジェスチャーを交えながら、懸命に英語で返すも、「そのときは、うまくやれてんなって思ってたけど。あとで全部翻訳したらホントにヤバいことになってた(笑)」と会話がかみ合っていなかったと苦笑いで振り返った。

また、施術が終わり、会計を済ませようとしたあの。すると突然、「はい、以上です! ネイル除去とネイルケアで○○円、イングリッシュレッスンでプラス1,000円です」と日本語で対応され、あのは、「ええっ!? しゃべれんの?」と困惑。「イングリッシュレッスン料って何ですか? 本当にビックリした。まさかの英語レッスン付きのネイル? どういうこと? 話してる今もよくわかんない」とぼやき、「聞いたことないから! イングリッシュレッスンするネイルなんて」「ありえなさ過ぎて本当にビックリ」と衝撃の展開に驚がくした。

そこで、予約内容を確認すると、「イングリッシュレッスンを外したい方は、『なし』と書いてください。記入がない場合は、はじめからお会計まで英語での対応となります」と小さく記載されていたという。あのは、「いや逆だろ! 普通」とツッコみ、「イングリッシュレッスンがデフォなんだと思って。希望者だけにやれよ。『なし』を概要欄に書くってキツくない?」とチクリ。ネイルサロンの“謎システム”に、「マジでビックリした」とぼやきつつ、最後は、「爪はめちゃくちゃキレイになりました」と苦笑交じりに感謝していた。

