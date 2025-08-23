バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方セット」(4,488円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。
「ポケモンスケールワールド」は、“人間とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
今弾は『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方で、女の子主人公・セレナに加え、最初の3匹とその進化形をはじめとしたカロス地方のポケモンたちが登場！ポケモン10種、ポケモントレーナー1種の全11種類がセットで手に入る商品となっている。
【ラインナップ】
1. ケロマツ＆ゲコガシラ＆ヤンチャム
2. フォッコ＆テールナー
3. ハリマロン＆ハリボーグ
4. ニンフィア＆デデンネ
5. ゲッコウガ
6. セレナ
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.