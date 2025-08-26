ロックバンド・SOPHIAと、SIAM SHADEの栄喜、KAZUMA、NATCHIN、淳士によるスペシャルユニット・SIAMSOPHIAと、JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、10月26日まで開催されている。

この「SIAMSOPHIA×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」では、JOYSOUND品川港南口店(東京)とJOYSOUNDなんば戎橋店(大阪)の2店舗にカラオケコラボルームをオープンし、JOYSOUND直営店30店舗で、オリジナルノベルティ付きコラボドリンクを展開する。

カラオケコラボルームは、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「SIAMSOPHIA」の世界観で彩られる。コラボドリンクは、SIAMSOPHIAをイメージした全11種を用意。注文特典として、コラボドリンク1品の注文につき、オリジナルポストカードを全11種の中からランダムで1枚プレゼントする。

今回のキャンペーンは、10月13日にTOYOTA ARENA TOKYO(東京)で行われるライブ『2025 SIAMSOPHIA FINAL』を記念して実施される。