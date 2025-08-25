タカラトミーは10月2日より、玩具シリーズ『シンカリオンCW』の新商品として「シンカリオンCW シンカリオン L0改良型試験機」を、全国の玩具専門店、「タカラトミーモール」等にて発売する。

プラレール シンカリオンシリーズは、実在の新幹線をモデルにし、シンカンセンモード(車両)からシンカリオンモード(ロボット)へ変形させて遊ぶことができることが魅力の玩具。今回は同シリーズ初となる、時速500kmの夢の超特急「超電導リニアL0系改良型試験車」がシンカリオンに変形。

「シンカリオンCW シンカリオン L0改良型試験機」は3両編成仕様で、先頭車と後尾車がそれぞれシンカリオンに変形し、中間車を含む3両を合体すると大型ロボット「グレートL0」に変形する。さらに、他のシンカリオンとの4両合体も可能となっており、初代新幹線の0系をモデルにした「シンカリオンCW シンカリオン0」(別売)と組み合わせれば、未来と過去のシンカンセンが合体した「00シンカリオン(インフィニティシンカリオン)」が完成するという。

「シンカリオンCW シンカリオン L0改良型試験機」

また、シンカンセンモードは別売りのレールの上を”てころがし“で走らせることが可能。超電導リニアの要素を反映した武器超電導リニアのコイルをデザインに採用した付属の武器「リニアレールガン」は、分離して両脇に合体する「ガイドウェイモード」の装着も可能で、迫力あるポージングを楽しむことができる。

価格は9,900円。10月2日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

なお、発売に先駆けて、8月28日〜31日にかけて東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催されるおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2025」に展示されるという。

(C)TOMY (C)PJ-S・J/E・TX