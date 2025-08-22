タカラトミーは10月18日、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした鉄道玩具「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号&タイムマシン」を、全国の玩具専門店、「タカラトミーモール」等にて発売する。

「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号&タイムマシン」は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』に登場する「蒸気機関車131号」と「タイムマシン」の疾走するシーンをイメージしたプレイセット。

「蒸気機関車131号」は劇中で、1885年にタイムトラベルをしたマーティーとドクが1985年に戻るべく、タイムマシンを加速するために走らせた蒸気機関車で、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわったデザインとなっている。

また、車両のほか、プラレールのレール上を走行可能な特別仕様のタ「タイムマシン(トミカ)」や、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」、【END OF TRACK】とペイントされた特別仕様の「車止め」、さらに、洋服やそれぞれの髪型、顔のデザインにこだわった「マーティー、ドク、クララのプラキッズ(フィギュア)」などがセットに。

プラキッズは車両の右側面や炭水車上部に取り付けられるため、車両各所にドクやクララを配置して、映画のクライマックスシーンを再現するなど想像を膨らませて遊ぶことができるという。

価格は7,700円。10月18日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップおよびタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて発売される。

なお、発売に先駆けて、8月28日〜31日にかけて東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催されるおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2025」に展示されるという。

(C)TOMY (C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.