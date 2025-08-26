タカラトミーは、デジタルトイカメラ「FUNSHOT(ファンショット)」(3種・各7,480円)を、2025年10月25日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。「タカラトミーモール」では2025年8月28日から予約受付を開始予定。

「FUNSHOT」は、「撮りたい“今“を切りとる」をコンセプトにα世代やＺ世代(※1)のトレンドを反映したデジタルトイカメラ。片手で撮れるコンパクトサイズと3秒で起動するダイレクトシャッター、1日1回ランダムで届く撮影通知、“エモい“写真をスマホでシェアできることなどが特徴だ。

本体は株式会社サンリオのキャラクター(ハローキティ、シナモロール、クロミ)と各キャラクターをイメージしたカラーでデザインされた3種展開。撮影した写真に、キャラクターのフレーム・スタンプでデコレーションを加えることが可能。ゲーム機能も搭載し、「写真撮影による今日のラッキーカラー占い」や「ハローキティを動かして遊ぶどんぐり拾い」 など6種類のサンリオキャラクターズのミニゲームを楽しめる。

昨今、α世代やＺ世代を中心にフィルムカメラや平成時代のデジタルカメラを使ってレトロ感のある画質で日常の思い出を残すことや、通知設定で撮影のきっかけを与えてくれるSNSが流行しており、本商品は、それらのトレンドを反映し、写真撮影を毎日楽しめる「持ち歩きたくなる、撮影したくなる、残したくなる」デジタルトイカメラだ。

手のひらサイズ&3秒起動で「今を撮る」が叶う!

手のひらサイズで、外出時も持ち歩きやすいことが特徴。また、FUNSHOT は、“ダイレクトシャッター”が3 秒で起動し撮影をすることが可能なので、スマートフォンやカメラのように、撮りたい“今”を瞬時に撮影できる。

撮影したくなるランダム通知やカレンダーログ機能

通知設定によりランダムで1日1回「しゃしんをとろう!」という通知が届き、写真を撮影したくなるきっかけを与えてくれる。撮影通知から「とってみよう!きょうのヘアスタイル」などのお題が表示され、様々な撮影シーンを楽しめる。さらに、カレンダー表示のログ機能も搭載され、撮影した日付と写真から思い出を振り返る楽しさも。





FUNSHOT 通知

カレンダー表示のログ機能

撮影した写真は、アプリ不要でスマホ転送簡単!

レトロな画質が特徴のFUNSHOT で撮影した写真は、本体に表示される二次元コードをスマートフォンで読み取り接続することで、アプリ不要で簡単にスマートフォンへ転送できる。

また、富士フイルムのスマホプリンター"チェキ" instax Link シリーズと連動し、チェキプリントにすることが可能。プリントには別売りのスマホプリンター"チェキ" instax Link シリーズ本体、チェキフィルムが必要。また一般的なmini フォーマットフィルムだけではなく、SQUARE やWIDE フォーマットのスマホプリンターにも対応している。

サンリオキャラクターズのフレーム・スタンプやミニゲームも収録

サンリオキャラクターズのフレームやスタンプを100種類収録。撮影した写真にデコレーションを加えて自分だけのオリジナル写真作成を楽しめる。撮影した写真1 枚につき、フレームとスタンプ合わせて3つ使用することが可能。さらに、「写真撮影による今日のラッキーカラー占い」や「ハローキティを動かして遊ぶどんぐり拾い」や「ハローキティのはた上げ」などサンリオキャラクターズと楽しめるミニゲームが6 種類搭載。撮影だけではなく、ミニゲームでアソビの幅も広がるアイテムだ。







6種類のミニゲーム

(C)TOMY (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660318