タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、ファミリーがお引越しする新しいおうち、リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック 2階建てのグラン・メゾン」(9,900円)を、10月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売する。なお、「タカラトミーモール」では8月28日から予約受付を開始予定。

リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック 2階建てのグラン・メゾン」は、家具付きの大型のハウス(縦58㎝×横72㎝)で“エレベーター”や“オートロックとサウンド付きの玄関”がついている。

玄関はライトが光り、チャイムやインターフォンのボタン、来客・フードデリバリー・お料理など様々なサウンドでにぎやかなおうち遊びが楽しめる。また、昨今の生活様式を反映し、住宅の設備や家電をアップデートし、玄関にはオートロックだけでなくインターフォンモニターや宅配ボックス、キッチンにはビルトイン食洗機を設置している。

また、本商品は「エコトイ」認定商品だ。“パッケージ”や“商品”、遊ぶときに環境を大切にする“気づき“を促す工夫をしており、玄関の音声には、来客やお料理のサウンドが流れるだけでなく、「ごみは分別して捨ててね!」「宅配ボックスに入れておいてください～!」など環境に配慮するためのアドバイスやセリフが搭載されている。また、パッケージや商品の紙には適切に管理された認証森林から生産される木材等を原材料としている森林認証紙を使用。さらに、本商品は、目の不自由な方も楽しく遊べるよう様々に工夫した玩具として、一般社団法人日本玩具協会が主催する「日本おもちゃ大賞2025」の共遊玩具部門で大賞を受賞している。

今回はヤマト運輸株式会社とのコラボレーションが決定。初回限定版は、リカちゃんサイズのヤマト運輸オリジナル包装資材「EVウォークスルーBOX」と「ご不在連絡票」、「黒猫(ペット)」が付属する。ヤマト運輸がユーザーの荷物の受け取り利便性向上のために置き配サービスを提供していることや目の不自由な方もヤマト運輸が配達に来たと分かるよう、ご不在連絡票に「ネコ耳」の切り込みを入れる配慮を行っていることなど、その姿勢に共感し本企画に至ったという。

(C) ＴＯＭＹ

(C) YAMATO HOLDINGS.CO.,LTD 「クロネコマーク・ヤマト運輸ロゴ」はヤマトホールディングス株式会社の登録商標です。(※初回限定版のみ)