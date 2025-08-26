ファミリーマートは8月26日、キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」監修の「鶏肉の山椒焼き」(320円)、「賀茂なすの揚げびたし」(298円)の2種類を、関西地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売する。

SPRING VALLEY BREWERY監修「ちょいデリ」発売

昨年同社は、スプリングバレーブルワリー京都監修の「ちょいデリ」商品を発売し、好評を博した。今回第2弾として、関西に馴染みのある料理や食材を使用した商品2種類を発売する。山椒や賀茂なすなど関西地方で馴染みのある食材を用いた山椒焼きや揚げびたしといったメニューと「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」や、「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」とのフードペアリングを楽しむことができる。

左「SPRING VALLEY BREWERY 豊潤ラガー 496」(350ml缶269円/500ml缶357円)/右「SPRING VALLEY BREWERY シルクエール 白」(350ml缶269円)

鶏肉の山椒焼きは、鶏肉を山椒入りの醤油タレをかけて焼き上げた。付け合わせの人参とキャベツは山椒入りのマヨソースで和えることで鶏肉との相性を向上させている。同商品は、豊潤ラガー 496とのペアリングがおすすめだという。

賀茂なすの揚げびたしは、素揚げした賀茂なすに醤油と鰹の旨みを効かせた、だし汁がじゅわっとしみ込んだ商品。鰹節と大根おろしを入れることで鰹の風味とさっぱりとした味わいに仕上げた。 規格外品の賀茂なすを使用することで、食品ロス削減の取り組みにもつなげている。同商品には、シルクエール 白とのペアリングが提案されている。