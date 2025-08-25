8月も最終盤、間もなく9月となります。暦の上では残暑ですが、まだまだ危険な暑さが続いています。

夏の疲れが出やすいタイミングでもあり、ここはしっかりと栄養を摂って元気に過ごしたいもの。身近にあって利用できるコンビニの店頭にも、ぞくぞく新商品が到着していますよ。

2025年8月・9月の新商品5選まとめ(8月26日〜9月1日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ガーリックライス使用のきのことベーコンのドリア、甘辛い仕立ての茄子と豚肉の味噌炒め、コチュジャンの辛みをきかせたクッパスープ、「もったいないバナナ」を使用したアイスバーなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「とろっとチーズソースのきのことベーコンのドリア」(568円)

価格 : 568円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

きのこの旨みを感じられるホワイトソースに2種のきのことベーコン、チーズをのせて焼き上げたドリア。ガーリックライスを使用した、食べ進みの良い仕立てです。

「甜面醤の旨み ジャージャー麺」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

味噌感の強いピリ辛のジャージャーあんに、小麦の旨みのある中華麺を合わせたジャージャー麺。白髪ねぎラー油和え、青ねぎ、煎りごま、輪切り唐辛子をトッピングしました。なお、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「茄子と豚肉の味噌炒め」(468円)

価格 : 468円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

なすと豚肉を味噌や豆板醤、にんにくなどを合わせた味噌ダレで炒めた、甘辛い仕立てのチルド惣菜。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「旨くて辛い！牛カルビクッパ」(468円)

価格 : 468円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

牛清湯(ぎゅうちんたん)をベースにコチュジャンの辛みをきかせたクッパスープ。具材には牛肉・野菜・米などを使用しています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ソフトクリームバーバナナ」(218円)

価格 : 218円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

まだおいしく食べられるのに、様々な理由から捨てられてしまう「もったいないバナナ」を使用した、サステナブルなアイテム。バナナアイスキャンディーに、ねっとり食感の濃厚ミルクアイスを合わせたアイスバーです。

まとめ

8月26日発売の新商品は、ガーリックライスを使用した「とろっとチーズソースのきのことベーコンのドリア」や、味噌感の強いピリ辛の「甜面醤の旨み ジャージャー麺」、コチュジャンの辛みをきかせた「旨くて辛い！牛カルビクッパ」など、蒸し暑い日でも食欲をそそるメニューが登場。

また、メインのおかずとしても十分なボリュームのチルド惣菜「茄子と豚肉の味噌炒め」や、スイーツ好きにはバナナアイスキャンディーに濃厚ミルクアイスを合わせた「ソフトクリームバーバナナ」もぜひ注目したいアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用