【ファミマ】ぼんご監修おむすびが進化「大きなおむすび」2種発売 - 肉の老舗「柿安」監修おむすびも登場

ファミリーマートは8月26日、「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンとして、おにぎり専門店「ぼんご」監修のおむすび2種類と、「柿安」監修によるおむすび2種類を全国で発売する。

ぼんご監修"進化系"「大きなおむすび」

今年3月に"おむすび二刀流"として発売した「ぼんご監修手巻おむすび」は累計760万食を販売するなど好評を博した。ぼんご同様に「ごはんたっぷり」で具材を味わいたいという要望に応え、「大きなおむすび」シリーズに"進化"させて登場する。

「大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」 (298円)は、定番手巻おむすびの1.5倍の重量の大きなおむすびで、ぼんごのおむすびサイズを表現している。具材には、ぼんごで人気の「生たらこ」と、女性からの支持も高い「鮭マヨネーズ」を組合せた。魚卵のコクと、ほのかに柚子こしょうを効かせた爽やかな味わいの鮭マヨネーズが相性抜群だという。

「ぼんご監修 大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」 (298円)

「大きなおむすび 肉そぼろ (卵黄ソース)」 (320円)は、3月に好評だった具材の組み合わせを、ごはんも具量も1.5倍の重量で展開する。たっぷり楽しんでもらえる商品に仕立てた。肉そぼろは牛と豚の挽き肉を使用することで、肉の旨味とコクを感じられる味付けに仕上げている。3月より甘辛く味付けし、ごはんを更に美味しく食べられる仕立てに変更した。卵黄ソースは、とろっとした食感で、卵黄のコクが肉そぼろを引き立てる。

「ぼんご監修 大きなおむすび 肉そぼろ (卵黄ソース)」 (320円)

肉の老舗「柿安」監修 "新贅沢"なおむすび

肉の老舗・柿安監修による"新贅沢(シンゼイタク)"なおむすびも2種類発売する。

国産黒毛和牛に、すき焼麩・玉ねぎ・ねぎエキスを合わせ、秘伝のタレでふんわり炊いた「牛すき」は、柿安本社のある三重県・桑名の地で伝わる、"食材をたっぷりのタレで浮かすように煮る"という伝統的な調理法「浮かし煮」を用いている。

和風おむすび「柿安監修 牛すき」 (278円)は、牛すきを手軽に味わえる一品。国産黒毛和牛を、肉を知り尽くした柿安が牛肉特有の美味しさを引き出すために生み出した「秘伝のタレ」を使用して味付けした。すき焼麩・玉ねぎ、ねぎエキスも一緒に炊き上げることで野菜の旨味が加わり、専門店のような深い味わいを手軽に楽しめるおむすびに仕上げている。

「柿安監修 海老マヨネーズ」 (258円)は、「柿安ダイニング (KAKIYASU DINING)」の看板商品「大海老マヨ」の、甘めのマヨソースと海老の味わいをイメージしたおむすび。おむすびとして一体感を大切にするため、海老2尾は、薄く衣を付けて揚げ、コンデンスミルク・三温糖などで甘く優しい味わいのマヨソースと合わせた。甲殻類の旨み感じるピラフで包んだ、洋風な味わいのおむすび。