あの、スリムクラブ真栄田の“意味深投稿”に言及「僕のことをイジってくれた」

歌手でタレント・あのが5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢とのエピソードを語った。

あの

収録後にスリムクラブ真栄田を目撃

真栄田は先月31日、自身のXで、「TVを観ててふと。誰も、あのちゃんにものを言えなくなっている。第二の、、の雰囲気がある。やだぁ。。と、内間が言っています。僕は世界が平和であればとしか思ってません」と意味深投稿。さらに、4日には、「今、あのちゃんとすれ違ったけど、ビビって何も言えなかった。夏。」と告白していたが、あのは、テレビ朝日系『あのちゃんねる』の公開収録直後の出来事だったと話し、「楽屋に戻ろうと思ったら、目の前にスリムクラブの真栄田さんがいて。おや? みたいな(笑)。たまたま遭遇した」と打ち明けた。

あのは、一連の投稿について、「僕のことをイジってくれた。ネタの引用的な感じで、僕の名前を出してくれて」と好意的に話しつつ、「僕は正直、お会いしたことなくて。X上で絡むのもなんかセンスが違ったら失礼になるし。何も言ってなかったの」と吐露。そんな真栄田と偶然出会い、「タイムリーに現れちゃったもんだから、これはちょっと挨拶しようかなと思って」と振り返るも、「目が合ったの。そしたら、シュッて消えたの。マジでどっか行った」「内間さんとか他の方は挨拶できたんだけど、逃げられた」と苦笑いで語った。

その後、あのは自身のXで、「スリムクラブのマエダさんすれ違って目があったから挨拶しようと思ったら逸らされてマジでどっか消えた!!笑」(現在は削除済み)とジョーク交じりに投稿。「ホントに冗談っぽく言った」と強調しながら、「ファンとかアンチ同士がバーンってなって。僕のところにめっちゃ来て、めっちゃウザくて、僕、腹立って……」と話し、「全部が嫌になって。それで全部ツイ消しして、“誰も関わってくんな”って言ったの」とぼやいた。

「ツイッター民が、“あのちゃんとすれ違ったけど、何も言えなかった”っていう真栄田さんのツイートと、僕の“誰も関わってくんな”っていうツイートを並べてツイートして。それが万バズして、僕がすごい怖い人みたいになってんの。それがホントに嫌」とファンやアンチの暴走にうんざりしている様子のあの。最後は、「真栄田さんから仕向けてきたんですからね」と語気を強め、「絶対逃げないんで。真栄田さん、ちょっと勘弁してください。逃げんな(笑)!」と笑いながら呼びかけていた。

