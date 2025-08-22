『少年ジャンプ+』にて2020年に連載をスタートし、2025年7月に最終話を迎えた松本直也の漫画『怪獣8号』。「怪獣」と呼ばれる生物が人々の生活を脅かしている世界を舞台に、身体が怪獣化してしまった主人子・日比野カフカと、怪獣討伐任務に当たる「日本防衛隊」の活躍を描いた作品です。

2020年には「コミックス第1巻 年間売上ランキング」で1位を獲得。「次にくるマンガ大賞2021」のWebマンガ部門1位を受賞するなど話題となり、2024年4月に放送されたテレビアニメ第1期も「Filmarks Awards 2024」のアニメ部門で最優秀賞を受賞しています。

2025年7月からはアニメ第2期も放送中と、連載終了後も勢いの止まらない同作。このまま実写化も…? と気になっているファンも多いのではないでしょうか。そこで今回は、もしも同作を実写化するなら「四ノ宮キコル」を誰に演じてほしいかを、マイナビニュース会員503人に聞きました。結果をランキング形式でご紹介します。

『怪獣8号』をもしも実写化するなら、四ノ宮キコルは誰に演じてほしい?

金髪のツインテールがトレードマークの四ノ宮キコルは『怪獣8号』に登場するヒロインの1人で、主人公・日比野カフカとともに防衛隊員選別試験を受けた同期隊員。日本防衛隊長官・四ノ宮功を父に、元防衛隊2部隊隊長・四ノ宮ヒカリを母に持つ、海外の討伐大学を飛び級で卒業した超エリートで、史上最高の逸材と謳われています。

気が強く高飛車な性格をしており傲慢な言動も目立つため、カフカからは「高飛車小娘」と呼ばれることもあるキコル。一方で、怪獣から身を挺して市民や仲間を守る勇敢で優しい一面もあり、常に完璧であるために努力を重ねている人物です。

そんな四ノ宮キコルを、実写化作品では誰に演じてほしいと思うか聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。

1位:橋本環奈(11.3%)

2位:浜辺美波(9.5%)

3位:今田美桜(6.9%)

4位:広瀬すず(5.2%)

5位:芦田愛菜(2.6%)

続いて、各俳優のプロフィールとアンケート回答者のコメントを一部ご紹介します。

1位:橋本環奈(11.3%)

『怪獣8号』の実写化で、四ノ宮キコルを演じてほしい女優1位に輝いたのは橋本環奈でした。1999年2月3日生まれ、福岡県出身の彼女は、アイドルグループ「Rev. from DVL」のメンバーとして活躍し、是枝裕和監督作『奇跡』(2011年)で映画デビュー。2016年には映画『セーラー服と機関銃－卒業－』で初主演を務め「第40回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞しています。

また、『暗殺教室』2部作(2015、16年)、『キングダム』シリーズ(2019、22、23、24年)、『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』(2019年)、『今日から俺は!!劇場版』(2020年)など、実写映画への出演経験も豊富。なかでも福田雄一監督がメガホンを取った『銀魂』(2017、18年)や『斉木楠雄のΨ難』(2017年)では、コメディエンヌとしての才能をいかんなく発揮し話題となりました。

アンケートでは、"1000年に1人の逸材"と言われた橋本環奈の可愛さを推す声が多かったほか、傲慢な態度や強気なキャラを上手く演じそうといったコメントが寄せられました。

ユーザーコメント

やはり可愛いから(40代男性/神奈川県/サービス(その他))

かわいさと強さを兼ね備え、良く動ける(50代男性/山梨県/精密機器)

綺麗で髪を黄色く染めたら正にこの人が適任だと思ったから。(50代男性/秋田県/その他)

強気なキャラが合いそう(40代男性/東京都/人材派遣・人材紹介)

出来るエリート感や上から目線の傲慢な態度の演技を上手く出来そう(40代男性/熊本県/その他)

2位:浜辺美波(9.5%)

2位には浜辺美波がランクインしました。2000年8月29日生まれ、石川県出身の彼女は、2011年に第7回「東宝シンデレラ」オーディションのニュージェネレーション賞に輝きデビュー。2015年に連続テレビ小説『まれ』に出演し注目を集めた後、2017年公開の映画『君の膵臓をたべたい』で「第41回日本アカデミー賞 新人俳優賞」ほか多数の新人賞に輝きました。

そのほか、ドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2015年)、『咲 Saki』(2016年)、ドラマ・映画「賭ケグルイ」シリーズ(2018、19年、21年)、『ゴジラ-1.0』(2023年)など数多の話題作で活躍。2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』には、豊臣秀吉の正妻・寧々役で出演することが決定しています。

アンケートでは、キャラクターのイメージや雰囲気にぴったりという声が多く、「クールな美貌と芯の強さを上手に表現しそう」というコメントも寄せられていました。

ユーザーコメント

可愛いし雰囲気がピッタリだと思います(40代女性/千葉県/その他)

クールな美貌と芯の強さを上手に表現できそう(30代男性/福井県/環境関連設備)

情が厚い感じがぴったり(40代男性/滋賀県/広告・出版・印刷)

高飛車でプライドが高いが努力家で実力もあり美人なキャラクターに合う女優だと思うからです(40代男性/大阪府/その他)

キャラクターのイメージにピッタリ合っていると思うため(30代男性/石川県/精密機器)

3位:今田美桜(6.9%)

3位には今田美桜が選ばれました。1997年3月5日生まれ、福岡県出身の彼女は、高校時代に地元のモデル事務所にスカウトされ、2015年公開の『罪の余白』で映画デビュー。ドラマ『花より男子』の続編『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(2018年)でブレイクし、以降は『ヲタクに恋は難しい』(2020年)、『わたしの幸せな結婚』(2023年)、『SUITS/スーツ』(2019年)、『悪女(わる) 働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?』など、多数の映画、ドラマ、CMなどで活躍しています。

また、2021年に公開された映画『東京リベンジャーズ』で「第45回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞。2025年度前期のNHK「連続テレビ小説」第112作『あんぱん』では、朝ドラ歴代最多となる3365人が参加したオーディションを勝ち抜き主演を務めています。

アンケートでは外見や雰囲気に類似点を見出している人が多かったほか、「ツインテールがよく似合いそう」という声もありました。

ユーザーコメント

外見・雰囲気が似ている気がするからです(50代女性/埼玉県/ソフトウェア・情報処理)

気が強い感じが合っていると思うから(40代男性/埼玉県/専門商社)

ツインテールのかわいらしい感じがよく似合いそうだから(40代男性/埼玉県/医療・福祉・介護サービス)

4位:広瀬すず(5.2%)

4位にランクインしたのは広瀬すずでした。1998年6月19日生まれ、静岡県出身の彼女は2012年に「ミスセブンティーン2012」でグランプリを獲得し専属モデルとして活動。その後、ドラマ『幽かな彼女』(2013年)で女優デビューし、2015年には連続ドラマ初主演となった『学校のカイダン』が放送されました。

また、同年に出演した映画『海街diary』の演技が評価され「第39回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を含む多数の新人賞を受賞。その後も、映画『四月は君の噓』(2016年)、『怒り』(2016年)、『ちはやふる』2部作など話題作で活躍しており、長編アニメ『バケモノの子』(2015年)、『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』(2017年)では声優にも挑戦しています。

アンケートでは、「元気な感じが合っている」「気が強そうだから」などのコメントが寄せられました。

ユーザーコメント

元気な感じが合っている(40代男性/千葉県/その他)

年齢的にも存在感を出すことが出来ると思います(50代男性/熊本県/医療・福祉・介護サービス)

気が強そうだから(50代男性/千葉県/人材派遣・人材紹介)

5位:芦田愛菜(2.6%)

5位には芦田愛菜が選ばれました。2004年6月23日生まれ、兵庫県出身の彼女は、2009年に子役としてデビュー。翌年に放送されたテレビドラマ『Mother』や映画『告白』での演技が話題となり、瞬く間に天才子役として知られるようになりました。

映画『ゴースト もういちど抱きしめたい』(2010年)で「第34回日本アカデミー賞 新人俳優賞」に輝くと、映画『うさぎドロップ』と『阪急電車 片道15分の奇跡』(ともに2011年)での演技が評価され「第54回ブルーリボン賞 新人賞」を史上最年少で受賞。ドラマ『マルモのおきて』(2012年)の主題歌『マル・マル・モリ・モリ!』を鈴木福とともにヒットさせたほか、2013年にはギレルモ・デル・トロ監督のSF大作映画『パシフィック・リム』に出演し、ハリウッドデビューも果たしました。

アンケートでは「似合いそう」「見てみたい」など期待する声が寄せられています。

ユーザーコメント

かわいいから(40代女性/静岡県/その他)

見たいから(20代男性/神奈川県/その他)

似合いそうだから(50代男性/愛知県/輸送用機器(自動車含む))

まとめ:四ノ宮キコルの可愛さがポイントに!

アンケートの結果、『怪獣8号』の実写化で四ノ宮キコルを演じてほしい女優1位は橋本環奈となりました。全体を通して"可愛さ"を取り上げる声が多かったほか、キコルの気の強さやプライドの高さ、努力家なところなど、その内面を表現できそうな芯のある女優たちが多くランキング入りしていました。

そのほか、キコルのトレードマークである金髪のツインテールを想像し、「この人なら似合いそう」と思う女優に票を入れた人もいたようです。

みなさんは、どの女優が四ノ宮キコル役にぴったりだと思いましたか? ぜひ作品を楽しみながら、考えてみてはいかがでしょうか。

調査時期:2025年7月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計503人

調査方法:インターネットログイン式アンケート