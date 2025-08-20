ポケモンとサウナイキタイは8月19日より、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」をスタート。『Pokémon Sleep』およびサウナユーザーを対象に、アンケート調査およびデータ提供に協力可能なモニターを募集している。

「サとス」は、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』と、サウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』がタッグを組んだサウナと睡眠を応援するプロジェクト。今回の実証実験では、両者のユーザーの協力のもと、データを収集することで、よりよい習慣づくりや健康意識向上への貢献を目指すという。

プロジェクトの開始にあたり、睡眠とサウナに関するアンケート調査への回答と、『Pokémon Sleep』を使用して睡眠計測を10日以上実施、さらに『サウナイキタイ』へのサ活投稿に協力できるモニターを募集しており、参加モニターの中から抽選で100名に、「サとス」オリジナルサウナハットが当たるキャンペーンも開催される。

モニター募集期間およびデータ提供期間は8月19日〜9月18日。

