「すごくない!?」「歴史を塗り替えてる」　日本人初の快挙を達成した“スター芸人”に佐久間宣行氏も感嘆

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。お笑い芸人・渡辺直美の“快挙”を語った。

佐久間宣行氏「海外スターが帰ってきます!」

スペシャルウィークの27日深夜の放送にゲスト出演する渡辺。佐久間氏は、「海外スターが帰ってきます!」と楽しみにしている様子で、「この前、単独ライブに行かせてもらって。すっごい面白かったというか、何よりパフォーマンス能力がすごくて。ちょっと笑っちゃったんだよな」と感嘆。続けて、「仕事はほとんどないです。『ピラメキーノ』にちょっと来てくれたのと、『あちこちオードリー』に過去1回か2回来てくれたことがあるぐらい」と明かした。

そんな渡辺は、全国公開中のディズニー＆ピクサー作品『星つなぎのエリオ』のUSオリジナル版と日本語吹き替え版の両方で、オーヴァ役の声優を担当。佐久間氏は、「すごくない!?」と声を上げ、「そんな人いない。日本人初らしいよ。だから、歴史を塗り替えてんのよ」と感心しきり。「そんなポップスター、歴史を変えつつあるスターの直美がやってくる」と期待に胸を膨らませ、「どうしたらいいかな? 世界へのハマり方を教えてもらおうと思います(笑)」と意気込んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

