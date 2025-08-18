「すごくない!?」「歴史を塗り替えてる」　日本人初の快挙を達成した“スター芸人”に佐久間宣行氏も感嘆

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。お笑い芸人・渡辺直美の“快挙”を語った。

佐久間宣行氏「海外スターが帰ってきます!」

スペシャルウィークの27日深夜の放送にゲスト出演する渡辺。佐久間氏は、「海外スターが帰ってきます!」と楽しみにしている様子で、「この前、単独ライブに行かせてもらって。すっごい面白かったというか、何よりパフォーマンス能力がすごくて。ちょっと笑っちゃったんだよな」と感嘆。続けて、「仕事はほとんどないです。『ピラメキーノ』にちょっと来てくれたのと、『あちこちオードリー』に過去1回か2回来てくれたことがあるぐらい」と明かした。

そんな渡辺は、全国公開中のディズニー＆ピクサー作品『星つなぎのエリオ』のUSオリジナル版と日本語吹き替え版の両方で、オーヴァ役の声優を担当。佐久間氏は、「すごくない!?」と声を上げ、「そんな人いない。日本人初らしいよ。だから、歴史を塗り替えてんのよ」と感心しきり。「そんなポップスター、歴史を変えつつあるスターの直美がやってくる」と期待に胸を膨らませ、「どうしたらいいかな? 世界へのハマり方を教えてもらおうと思います(笑)」と意気込んでいた。

