JR九州とJR西日本、京都鉄道博物館は、2026年開催の「熊本デスティネーションキャンペーン」に向けたプレキャンペーン企画として、特急「かわせみ やませみ」を京都鉄道博物館で特別展示すると発表した。あわせて展示前後に同列車を使用した特別ツアーを実施する。

京都鉄道博物館での展示は、9月18～23日に本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアで実施。展示初日にセレモニーを行うほか、車内公開など各種イベントも計画している。展示時間とイベントの詳細は後日、京都鉄道博物館から発表される。

展示期間の前後に行われる「かわせみ やませみ」のツアーは2コースを用意。うちひとつは展示期間前の9月13日、熊本駅を9時48分頃に出発し、博多駅を経由して広島駅へ19時51分頃に到着するコース(最少催行人数25人)で運行する。熊本駅発の旅行代金は、2名利用で1人4万4,000～6万3,000円(博多駅発は1,000円引き)。旅行代金にはJR券代、記念乗車証代、昼食代など含まれる。「JTB BOKUN」予約サイトで先着順に受け付けている。

もうひとつのコースは展示期間後の9月27日、広島駅を9時40分頃に出発し、山陽本線、筑豊本線など経由して熊本駅へ19時28分頃に到着する行程に。8月下旬頃、「tabiwaトラベル」内「鉄道ファンの宝箱」ページで発売予定とされている。