名古屋鉄道は8日、牽引車の更新にともない引退するEL303号と、新たに導入する新型牽引車を撮影できるイベント「新旧牽引車展示会 ～さらばデキ、頼むぞ舞力(マイヤー)～」を6月20日に舞木検査場(愛知県岡崎市)で開催すると発表した。

引退する電気機関車EL303号

イベント名にある「舞力(マイヤー)」は、「舞木検査場のこれからを支える力持ち」として、検査場係員が新型牽引車に名づけた愛称とのこと。イベントでは、一般利用者が通常立ち入れない検査場内に専用スペースを設け、引退するEL303号、新たに導入した新型牽引車、現役で活躍している電気機関車EL120形を撮影できる。撮影は9時30分から11時20分まで、12時30分から14時20分まで、14時40分から16時30分までの3部制で実施。通常プランの他にEL303号の運転台またはEL120形の運転台を見学できるプランも用意する。

参加費は「通常プラン」1万2,000円、EL303号の運転台見学を含む「EL303プラン」3万300円、EL120形運転台見学を含む「EL120プラン」2万4,000円。募集人数は「通常プラン」30人、「EL303プラン」「EL120プラン」は各15人。参加者に限定ノベルティを進呈する。

販売期間は6月10日12時から6月19日12時まで。名鉄公式アプリ「CentX」で販売する。安全上の観点から、参加は中学生以上で1人で参加できる人のみに限定する。