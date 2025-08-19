カプセルトイ専門店「＃C-pla(シープラ)」に、ドムドムハンバーガーのどむぞうくんが登場。ふかふかのフロッキー素材で、とっても可愛いんです!

8月発売シープラ限定アソート✨

.

『ドムドムハンバーガー カラビナマスコット』

.

# C-pla限定で「いもこ」「スーさん」がラインナップ

フロッキー素材のかわいいキーホルダーをいろんなところにつけて持ち運ぼう🎵

(@toshinhokkaidoより引用)

フロッキーマスコットになったどむぞうくんたち、どの子もかわいいですね。

40種近くもいるどむぞうくんとなかまたちの中から、今回は、人気者の「どむぞうくん」をはじめ、女の子から絶大な人気を誇る「どむクルーズ」、しっかりものの世話焼き女子「どむこ」、お調子者の愛されキャラ「どむたろう」、アウトドア派の「どむさん」、チョコミントをイメージした夏のぞうさん「スーさん」、“焼き芋”をイメージした秋カラーのぞうさん「いもこ」の7頭に、足の形が「ドム」になっている粋なキャラクター「ひよこ」を加えた全8種がラインナップされています。

SNSで紹介されると、「このぞうさん可愛い」「ふわふわ…ふわっ…」「え、いもことスーさんまでいらっしゃる!」「ひよこwwww ドムぞうくんにひよこの友達がいたなんて知らんかった」「どむクルーズwwwwwwwww」「これはコンプリートしたい!」と話題に。

お気に入りのバックなどに付けて持ち歩けば、絶対にかわいいですよね。学校や会社に行きたくない時も、どうしようもなく緊張しちゃう時も、ちょっぴり淋しい時も、このどむぞうくんたちをギュッと握れば大丈夫! ベルベットのような感触とキュートなビジュアルが、きっと癒してくれますよ。

1回500円。気になる方は、全国のカプセルトイショップ「# C-pla」で探してみてくださいね。