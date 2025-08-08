ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」が、懐かしのゴレンジャーになって「全スーパー戦隊展」に参戦! まさかのビジュアルに多くの反響が寄せられています。

どむぞうくんが秘密戦隊ゴレンジャーに変身⁉️

.

🆕ボールチェーンぬいぐるみ(5種)が

会場のグッズ売り場にて販売されるぞう🐘

⭐️各1,790円(税込)

.

会場販売分は在庫が無くなり次第終了します🙇

9月上旬、ドムドムオンラインショップ等でも販売予定です🐘

(@domdom_prより引用)

チャームポイントである大きなお鼻に、ゴレンジャーを象徴するマスクを付けたどむぞうくん、カッコいいですね。5体並ぶ姿はまさに戦隊ヒーロー!!

ゴレンジャーに扮したどむぞうくんに会えるのは、8月8日〜27日にかけて東京ドームシティプリズムホール(東京都文京区)にて開催される「全スーパー戦隊展」。初代『秘密戦隊ゴレンジャー』〜2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、スーパー戦隊シリーズ50年の歴史の集大成となる同展のグッズ売り場に登場します!

5体ゲットして飾って楽しむのもいいですが、ボールチェーン付きなので、バッグなどに下げて一緒にお出かけするのも楽しそう。SNSで紹介されると、「すげぇw」「これはずるい。かっこよすぎる」「ゴレンジャー世代には堪らない感激の変身だー」「他の戦隊にも変身させたくなる」「これは欲しいゾウ」といった反応が続々と。

また、「目が隠れきれてないのがめっちゃ可愛いwww」「目が!隠れてない!あざとい!!かわいい!!!!」「キレンジャーのどむぞう君犯罪者やんwwww」とツッコむ人も。マスクの脇から見え隠れするお目目がたまりませんね!

価格は各1,790円。どむぞうくんファンにもスーパー戦隊ファンにもたまらない激レアコラボ、たくさんの人にゲットしてほしいゾウ!!