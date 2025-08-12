エポックは8月23日より、ファミリーマート一部店舗にて「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」を順次発売。8月30日からは、全国のシルバニアファミリー関連施設でも発売する。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」

2025年の「シルバニアファミリー キラキラくじ」のテーマは「ハッピースイーツ」。ケーキやクレープなどをモチーフとしたかわいいコスチュームを着用したシルバニアファミリーのお人形や、ポップなドーナツワゴンなど、全7賞+ラストチャンス賞がラインアップされている。価格は1回820円。

【A賞】おとどけ!おいしいドーナツワゴン ～ハッピースイーツ ver.～

オリジナルカラーのドーナツワゴンと、ドーナツモチーフの衣装を着たシカの赤ちゃんのセッ。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」A賞

【B賞】フルーツケーキペアセット(ショコラウサギの女の子&赤ちゃん)

【C賞】チョコケーキペアセット(ハスキーの男の子&赤ちゃん)

B賞はフルーツケーキをイメージしたワンピースを着たショコラウサギの女の子、C賞はバナナチョコケーキをイメージした衣装を着たハスキーの男の子。それぞれ、おそろいの衣装を着た赤ちゃんとセットになている。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」B賞・C賞

【D賞】赤ちゃんパフェトリオ

【E賞】赤ちゃんスイーツカー ～ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン～

D賞は、フルーツパフェをイメージしたドレスやおふとんに入った赤ちゃん3にんのセット。E賞は赤ちゃん用のスイーツカーで、選べる4種がラインアップされており、つなげて遊ぶことができる。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」D賞・E賞

【F賞】赤ちゃんスイーツカー ～ロールケーキ～

【G賞】赤ちゃんコレクション ～ハッピースイーツシリーズ～

F賞は、ロールケーキをモチーフにした赤ちゃん用のスイーツカー(選べる全6種)。G賞は、スイーツをイメージした赤ちゃんコレクション。全8種が用意されており、何が出るかは開けてからのお楽しみ。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」F賞・G賞

なお、A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげることができる。

【ラストチャンス賞】シルバニアファミリー キーチェーン〜赤ちゃんクレープトリオ〜

最後の1個を引くと手に入るラストチャンス賞では、クレープをイメージしたおふとんに入った小さい赤ちゃんのキーチェーンセットが登場。サイズは約12cmで、メタリックのカラーリングが美しい。キャンペーン期間は2024年7月末日まで。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」ラストチャンス賞

プレゼントキャンペーン

8月23日〜9月30日までの期間中、シルバニアファミリーキラキラくじの半券をもって、対象のおもちゃ販売店にてシルバニアファミリーの商品を1回合計3,000円以上購入すると、「ペルシャネコの赤ちゃん-いちごアイスコスチューム-」1体がもらえるキャンペーンも開催される。

「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～」ペルシャネコの赤ちゃん-いちごアイスコスチューム-

(C)EPOCH