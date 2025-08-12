2002年に誕生した、癒される雰囲気のキャラクターが魅力の「お茶犬」。キャラクターの名前や見た目はそれぞれのお茶にちなんでおり、近年の平成レトロブームの影響もあってその人気がさらに広がっています。
8月9日にカプセルトイで登場したお茶犬の「ペットボトルカバー」も、SNSで大きな話題に……!!
価格は1回400円で、ラインナップは全6種。SNSには「かわいすぎる」「これは絶対回したい」「目指せコンプリート」といった声や、「ロンが欲しい」「アールが欲しい!!」と、各キャラクターへの愛情あふれるコメントが寄せられています。
お茶犬は過去に「お～いお茶」シリーズを展開するメーカー・伊藤園とのコラボも多かったことから、「いつもお茶のおまけでついてたボトルカバー使ってます!」「そちらとのコラボもまた楽しみにしております!」と、当時を懐かしむ人の姿も。まだまだ厳しい暑さが続く今日この頃、お茶犬のペットボトルカバーで涼しさと癒しをゲットしてみては?
📢お茶犬の「ペットボトルカバー」が— お茶犬【公式】 (@ochakenofficial) August 7, 2025
カプセルトイで新登場！
裏地がアルミだから保冷&保温効果もあって
お出かけにピッタリです🧊
お茶犬と一緒に夏の思い出を作りに行きましょう🌻
8月9日(土)より全国のカプセルトイ専門店などで順次発売予定です。… pic.twitter.com/0kwZ7kK6lj
(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO