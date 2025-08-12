2002年に誕生した、癒される雰囲気のキャラクターが魅力の「お茶犬」。キャラクターの名前や見た目はそれぞれのお茶にちなんでおり、近年の平成レトロブームの影響もあってその人気がさらに広がっています。

8月9日にカプセルトイで登場したお茶犬の「ペットボトルカバー」も、SNSで大きな話題に……!!

価格は1回400円で、ラインナップは全6種。SNSには「かわいすぎる」「これは絶対回したい」「目指せコンプリート」といった声や、「ロンが欲しい」「アールが欲しい!!」と、各キャラクターへの愛情あふれるコメントが寄せられています。

お茶犬は過去に「お～いお茶」シリーズを展開するメーカー・伊藤園とのコラボも多かったことから、「いつもお茶のおまけでついてたボトルカバー使ってます!」「そちらとのコラボもまた楽しみにしております!」と、当時を懐かしむ人の姿も。まだまだ厳しい暑さが続く今日この頃、お茶犬のペットボトルカバーで涼しさと癒しをゲットしてみては?

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO