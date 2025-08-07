デアゴスティーニ･ジャパンは8月5日より、アニメ「ハイキュー!!」史上初の公式おせち「ハイキュー!! おせち2026」の予約受付を開始している。

「ハイキュー!! おせち2026」は、老舗おせちメーカー「山福」と共同で開発した豪華三段重のオリジナルおせち。アニメに登場する高校の各キャラクターをイメージした和洋中のメニューがバランスよく盛りつけられ、「ハイキュー!!」の世界を堪能することができる。

一の重は、烏野高校をイメージしており，練り切りで表現したヒナガラスがポイント。

二の重は，仙台の高校（青葉城西高校/伊達工業高校/白鳥沢学園高校）をイメージ。

三の重は，春高バレー出場校（音駒高校/梟谷学園高校/稲荷崎高校/鴎台高校）をイメージしている。

また、オリジナルデザインの豪華特典として，キャラクターをあしらった限定デザインの重箱、横断幕をイメージしたモチーフをちりめん調の素材にデザインしたオリジナルデザインの風呂敷、重箱の蓋の絵柄を大きく豪華にあしらったパネルスタンド、ヒナガラスをあしらったオリジナルデザインの箸袋付き祝い箸3膳の、計4点が付いており、いずれもここでしか手に入らないレアアイテムばかりとなっている。

価格は2万6,400円。8月5日〜11月30日まで予約受付が行われており、12月30日または2026年1月2日に届けられるという。なお、受注上限に達し次第受付終了となる。