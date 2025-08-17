中野区は、東京23区の中心からやや西側に位置し、北は練馬区、東は新宿区、西は杉並区、南は渋谷区と隣接している。今回はマイナビニュース会員602人を対象に、中野区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

中野区は新宿区や渋谷区に隣接しているため、都心へのアクセスは良好。商業施設や公園も多く、住宅地としての人気も高い。おもに漫画を扱う古書店「まんだらけ」が生まれた商業施設「中野ブロードウェイ」を中心に、サブカルチャーの街としても知られる。

鉄道はJR東日本の中央線(快速・各駅停車)をはじめ、東京メトロ丸ノ内線・東西線、都営大江戸線、西武新宿線の4社局5路線が通り、全路線合わせて12の駅がある。

東京都中野区「好きな駅」ランキング

1位 : 中野駅 ［JR中央線、東京メトロ東西線］(43.3%)

2位 : 中野新橋駅 ［東京メトロ丸ノ内線］(6.8%)

3位 : 中野坂上駅 ［東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線］(6.6%)

4位 : 新中野駅 ［東京メトロ丸ノ内線］(6.4%)

4位 : 鷺ノ宮駅 ［西武新宿線］(6.4%)

6位 : 東中野駅 ［JR中央線、都営大江戸線］(6.0%)

7位 : 野方駅 ［西武新宿線］(5.3%)

8位 : 新江古田駅 ［都営大江戸線］(5.1%)

9位 : 新井薬師前駅 ［西武新宿線］(4.9%)

10位 : 中野富士見町駅 ［東京メトロ丸ノ内線］(4.1%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 中野駅 (43.3%)

中野駅はJR中央線の快速と各駅停車が停車するほか、東京メトロ東西線も乗り入れる接続駅。中央線の快速は新宿・東京方面のアクセスが良く、各駅停車は総武線の千葉方面まで運転されている。東京メトロ東西線は中央線と異なるルートで西船橋駅まで運転され、西船橋駅から東葉高速鉄道へ直通する列車など設定されている。

駅周辺は、サブカルチャーの聖地とも言われる「中野ブロードウェイ」をはじめ、新しい店舗や昔ながらの飲食店・喫茶店などが軒を連ねる「中野サンモール商店街」、スーパーマーケット・書店・衣料品店が入っている「中野サンクォーレ商業施設」などがあり、ショッピングもグルメも楽しめる。コンサート・イベント会場として知名度の高い「中野サンプラザ」も駅前にあったが、2023年に営業を終了した。

中野駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(59人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(58人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(57人)となった。上位3つの理由に得票差はほとんどなく、多方面から評価されている駅であることがうかがえた。

ユーザーコメント

「新宿に近いこともありますし、中野駅は新しい駅舎の建設が進んでいて、周辺も再開発ラッシュで注目の場所なので好きな駅に選びました!」(男性・41歳)

「駅周辺に商業施設や商店街あり便利で、中野ブロードウェイと言ったサブカルの街」(男性・45歳)

「昔コンサートを見に中野サンプラザによく来ていたので思い出の多い駅なので」(男性・59歳)

「中央線が通っていて、交通の便も良いし、家賃も山手線内に比べたら安いから」(男性・54歳)

「中野サンプラザにはコンサートや資格合格の式典などで伺ったことが多くあり、思い出に残っています」(男性・51歳)

「中野のなかでもニッチな部分が好きですね。ブロードウェイとか」(男性・56歳)

2位 : 中野新橋駅(6.8%)

中野新橋駅は、東京メトロ丸ノ内線の中野坂上駅から分岐して方南町駅まで続く支線の駅。中野坂上駅で折り返す列車が多いが、中野坂上駅にて新宿方面・荻窪方面ともに同一ホーム乗換えが可能。新宿方面へ直通する列車もあり、中野新橋駅から新宿駅まで6～7分、さらに銀座・東京・大手町方面も乗換えなしで行けるため、都心へのアクセスは良好といえる。

駅周辺に大型の商業施設はないが、複数のスーパーマーケットがあるほか、ショッピングロード中新や川島商店街といった商店街があり、コンビニ、ラーメン店、飲食店など出店している。駅から離れると落ち着いた雰囲気の住宅街が広がり、住みやすい街として人気がある。

中野新橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(12人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(8人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「駅が使いやすく周りの商業施設も便利で使いやすい」(男性・48歳)

「駅周辺の施設が充実していると思いました」(女性・51歳)

「雰囲気が落ち着いていて、肌に合います」(男性・37歳)

「仕事や遊びで利用したことがあるから」(男性・70歳)

「仕事で良く行くので馴染みがある」(男性・54歳)

「学生時代の生活基盤です」(女性・34歳)

3位 : 中野坂上駅 (6.6%)

中野坂上駅は東京メトロ丸ノ内線と都営大江戸線が接続する駅。丸ノ内線の支線が分岐する駅でもある。新宿駅まで3～4分で、都心へのアクセスは良好。東京メトロ丸ノ内線と都営大江戸線の駅は地下道でつながっており、地上に出なくても乗り換えられる。

駅から地上に出ると、高層ビルが並ぶ都会的なオフィス街だが、少し離れると下町的な雰囲気が残る住宅地となっている。駅周辺に複合商業施設「ハーモニースクエア」をはじめ、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどそろっており、地元住民の買い物スポットにもなっている。

中野坂上駅を好きな理由としては、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(8人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(8人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(8人)の3つが同じ得票数で1位に。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)となった。

ユーザーコメント

「駅前の街並みがモダンで素晴らしい。嘗ては何てこともない下町の風景があっただけだったのに…。ここ15年で見違える位になってしまった。中野坂上は雨が似合いそう」(男性・48歳)

「新宿から近く、乗り換えの利便性もいいから」(男性・41歳)

「生活しやすい街だったから」(男性・63歳)

「何度か訪れたことがあり、いい思い出があるので」(男性・58歳)

「以前働いていた会社の本社があるので頻繁に行っていたので思い入れがありますね」(男性・53歳)

4位 : 新中野駅(6.4%)

新中野駅は東京メトロ丸ノ内線の駅で、新宿まで5～6分。ホームは青梅街道の地下にあり、西側の出口は杉山公園交差点、東側の出口は鍋屋横丁交差点に近い。

駅から地上に出ると、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店等が充実しているほか、追分公園や杉山公園など公園も多く、住宅地として人気がある。

新中野駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(8人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(6人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(5人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「割と新しく清潔で、駅の職員の人が親切です。トイレもあり、バリアフリー化も進んでいると思う。近隣には買い物ができるコンビニやスーパーもあるので便利がイイ」(男性・37歳)

「落ち着いた雰囲気でよく利用していたから」(男性・47歳)

「駅周辺に下町の雰囲気のある商店街があるので」(男性・58歳)

「広い公園ある。飲食店も多い」(男性・74歳)

「活気があって良いと思う」(女性・54歳)

4位 : 鷺ノ宮駅(6.4%)

同率で4位となった鷺ノ宮駅は、急行も停車する西武新宿線の駅。急行に乗ると高田馬場駅まで9分、西武新宿駅まで12～13分で行ける。

駅の北側に住宅地が広がり、駅近くを通る中杉通り沿いの商店街「鷺宮商明会」に、歴史を感じる店舗から大手チェーン店まで軒を連ねている。駅の南側で妙正寺川が流れ、鷺宮八幡神社と福蔵院の広い敷地が広がる。双鷺公園や鷺宮運動広場といった公園もあり、閑静な住宅地として知られている。

鷺ノ宮駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)。次いで「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(10人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「友人が住んでいたので鷺ノ宮には結構な頻度で通っていました。割と小さな駅前でバス通り沿いにお店が乱立しているような感じで割と好きな雰囲気でした」(男性・63歳)

「駅周辺の雰囲気がいい感じです」(女性・65歳)

「住みやすい街のイメージがあるから」(男性・52歳)

「いつも使っている駅だから」(女性・24歳)

「全体の雰囲気から選びました」(女性・47歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、東中野駅(6.0%)、野方駅(5.3%)、新江古田駅(5.1%)、新井薬師前駅(4.9%)、中野富士見町駅(4.1%)と続いた。各駅に対して、東中野駅は「乗り換えに便利で使わせてもらっています」、野方駅は「昔住んだ事がある懐かしい駅です」、新江古田駅は「駅周辺をぶらつくのが好きだからです」、新井薬師前駅は「昔ながらの風情があるから」、中野富士見町駅は「外観が素敵だなと思いました」といったコメントが寄せられた。

東京都中野区「好きな駅」ランキングまとめ

中野区「好きな駅」ランキングは、中野駅が圧倒的多数で1位を獲得。区の中心的な役割を担うだけでなく、商店街と商業施設も充実し、「中野ブロードウェイ」や「中野サンプラザ」(現在は営業終了)といった知名度の高い施設もあり、人気が集中した。他の駅は票が分散し、僅差となったが、5位以内に3駅が入った東京メトロ丸ノ内線の人気の高さがうかがえた。