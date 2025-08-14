台東区は東京23区の中心からやや東側に位置し、北は荒川区、東は墨田区、西は文京区、南は千代田区や中央区と隣接している。今回はマイナビニュース会員603人を対象に、台東区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

東京23区で最も面積の小さい台東区だが、江戸時代から続く下町情緒あふれるエリアであり、浅草や上野といった観光地を中心に、商店街と商業施設が多い。江戸時代から伝わる伝統工芸品や皮革製品など、ものづくりが盛んな地域でもある。

鉄道はJR東日本の東北・上越・北陸新幹線などをはじめ、在来線も山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐線、総武線の列車が走る。他にも東京メトロ銀座線・日比谷線、都営浅草線・大江戸線、京成本線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレスが台東区内を通り、6社局で合計16の駅がある。

東京都台東区「好きな駅」ランキング

1位 : 上野駅 ［東北・上越・北陸新幹線、JR山手線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線・常磐線、東京メトロ銀座線・日比谷線］ (29.9%)

2位 : 浅草駅 ［東武スカイツリーライン、東京メトロ銀座線、都営浅草線］ (17.5%)

3位 : 御徒町駅 ［JR山手線・京浜東北線］ (9.5%)

4位 : 浅草駅 ［つくばエクスプレス］ (8.2%)

5位 : 浅草橋駅 ［JR総武線、都営浅草線］ (6.4%)

6位 : 鶯谷駅 ［JR山手線・京浜東北線］ (3.5%)

6位 : 仲御徒町駅 ［東京メトロ日比谷線］ (3.5%)

8位 : 上野御徒町駅 ［都営大江戸線］ (3.3%)

8位 : 京成上野駅 ［京成本線］ (3.3%)

10位 : 上野広小路駅 ［東京メトロ銀座線］ (3.1%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 上野駅 (29.9%)

上野駅は「北の玄関口」ともいわれた主要駅。現在もJR東日本の東北・山形・秋田新幹線と上越新幹線、北陸新幹線、在来線の山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐線の列車が停車し、東京メトロ銀座線・日比谷線の駅もある。現在も東日本各地と東京都心をつなぐ駅として機能し、にぎわいを見せている。

駅周辺は上野恩賜公園、国立西洋美術館、東京国立博物館、恩賜上野動物園、不忍池に加え、大みそかのにぎわいで知られる上野アメ横商店街もあり、ショッピング、グルメ、レジャーのいずれも楽しめる。

上野駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(71人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(37人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(34人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(31人)、「駅周辺に観光地があるから」(31人)となった。駅としての機能と利便性、駅周辺の雰囲気ともに評価する人が多かった。

ユーザーコメント

「田舎育ちの自分としては、秋田から夜行列車に乗って降りる駅が上野駅。東京に来たと一番感じるのが上野駅で、降りると身震いするような緊張感を覚える」(男性・64歳)

「古き良き時代の駅舎で、内部はレジャー施設が多く、駅外も観光名所が多いから」(男性・47歳)

「駅に乗り入れる路線の種類が多く、いろんな車両が見られるので、小さい頃から電車を見に行った駅だから」(男性・21歳)

「駅構内が充実した設備なので、そこにいるだけで十分楽しめる場所だと思います。乗り換えとしての利用も多かった」(女性・51歳)

「北に行く列車のターミナル駅で、東京駅にはとても及ばないが、それなりに駅の中の施設が充実しており、土産物の購入や食事に困らないから」(男性・57歳)

「上野駅に行ったらアメ横商店街は大体利用する。上野の公園や動物園も行く。上野駅は始発駅というイメージがありレトロな感じがあっている」(男性・70歳)

2位 : 浅草駅 (17.5%)

浅草駅は2つ存在している。ひとつは東武スカイツリーラインと東京メトロ銀座線、都営浅草線が乗り入れる隅田川沿いの駅。もうひとつはつくばエクスプレスのみ乗り入れる駅。今回のアンケートでは、両者を分けて集計しており、前者の浅草駅が2位にランクインした。ちなみに、2つの浅草駅は徒歩で10～15分ほど距離がある。

駅前に観光地として知られる浅草寺の雷門があり、仲見世商店街を進むと浅草寺の本堂に至る。駅のすぐ近くを隅田川が流れ、吾妻橋を渡れば東京スカイツリー方面へ行くことも可能。国内外から観光客が訪れる街であり、飲食店も充実している。

浅草駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(44人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(24人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(19人)となった。

ユーザーコメント

「観光で浅草寺を訪れた時に下車しました。街並みがとても素敵で、こち亀好きとして初めて雷門を見た時の感動は未だに忘れられません」(男性・56歳)

「初めて東京に行った若き日に、浅草寺の風雷神の雷門と門前町の仲見世通りで楽しい1日を過ごした懐かしい駅舎だから」(男性・75歳)

「仕事でもプライベートでもよく利用するが、人もお店も活気があって好印象だから」(男性・40歳)

「浅草寺をはじめ沿線には観光地が多いので、東京に行く場合は良く利用している」(男性・84歳)

「利便性の良さ、アクセスの良さが魅力だから」(男性・41歳)

3位 : 御徒町駅 (9.5%)

御徒町駅はJR東日本の山手線と京浜東北線が停車する駅。徒歩1～3分ほどの距離に都営大江戸線の上野御徒町駅と東京メトロ銀座線の上野広小路駅、徒歩3～5分ほどの距離に東京メトロ日比谷線の仲御徒町駅があり、各駅をつなぐ地下道を通って乗換えも行える。

隣の上野駅との間に上野アメ横商店街があり、御徒町駅の近くにもアメ横の出入口を示すアーチがある。その他、宝石や貴金属の卸問屋街として知られる「ジュエリーストリート」があり、上野駅周辺と同じく買い物客でにぎわう。

御徒町駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(19人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(18人)、「駅周辺に観光地があるから」(10人)となった。

ユーザーコメント

「駅前には百貨店やユニクロなどの商業施設があり、アメヤ横丁にまで足を延ばすと、衣料品や雑貨、ファストフードのお店が立ち並び、ブラブラ歩くだけでも楽しく過ごせます。下町の風情と外国人との対比が何とも言えない雰囲気を作り出していて、人との距離感が近い街だとおもいます」(男性・63歳)

「アメ横商店街に行きたくなったら利用しますが、活気が感じられる駅なので選びました」(男性・62歳)

「老舗なお店が多いから」(女性・42歳)

「アメ横やいろいろな商店街が多くあるので」(男性・58歳)

「宝石店が多い。昔、婚約指輪を見に行った」(男性・61歳)

4位 : 浅草駅 (8.2%)

4位にランクインした浅草駅はつくばエクスプレスの駅。東武スカイツリーラインと東京メトロ銀座線、都営浅草線が接続する浅草駅は浅草寺の南側に位置するが、つくばエクスプレスの浅草駅は浅草寺の西側にある。

つくばエクスプレスの浅草駅は地下にあり、駅を出ると浅草国際通り商店街がある。数多くの飲食店をはじめ、レトロな佇まいの雑貨店・楽器店などが軒を連ね、駅を出てすぐにグルメとショッピングが楽しめる。浅草新仲見世商店街、浅草雷門通り商店街、六区ブロードウェイ商店街といった数多くの商店街が駅周辺に存在するほか、調理器具、食器、食品サンプル等の問屋街として知られるかっぱ橋道具街も近くにある。

浅草駅(つくばエクスプレス)を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(16人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(13人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(9人)となった。

ユーザーコメント

「とても雰囲気が良くて、良く観光に行っている」(男性・54歳)

「浅草寺は東京観光では外せません!」(男性・32歳)

「普通に観光で利用した時に綺麗だと思ったから」(男性・54歳)

「美味しいお店が多いから」(女性・44歳)

「浅草が好きで利用するから」(男性・38歳)

5位 : 浅草橋駅 (6.4%)

浅草橋駅はJR東日本の総武線(各駅停車)と都営浅草線が接続する駅。総武線は高架駅、都営浅草線は地下駅でホームは離れているものの、総武線の東口から出てすぐ近くに都営浅草線の出入口があるため、乗換えはしやすい。

駅の近くを隅田川と神田川が流れる。屋形船の乗船場が多く、停泊中の屋形船が見られ、江戸の風情を感じられる。問屋街としても有名で、日本人形・玩具・文具・手芸・アクセサリー等を扱う問屋が多い。総武線の高架下に飲食店が集まり、居酒屋激戦区でもあるという。

浅草橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(11人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(8人)、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(6人)となった。実際に利用する人から票が集まったようだった。

ユーザーコメント

「この駅を観光で利用しました。見どころ多くて良かったです」(男性・47歳)

「よく行く場所であり街の雰囲気が好きだからです」(男性・49歳)

「趣味が手芸の人にとって欲しいものがある聖地だから」(女性・42歳)

「日常的に使っていた駅なので」(男性・52歳)

「皮を買いにいく」(女性・40歳)

「周辺に何でもあるから」(女性・33歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、鶯谷駅(3.5%)、仲御徒町駅(3.5%)、上野御徒町駅(3.3%)、京成上野駅(3.3%)、上野広小路駅(3.1%)と続いた。各駅に対して、鶯谷駅は「駅周辺の施設が充実していると思いました」、仲御徒町駅は「貴金属の卸屋が多くかなり魅力的な宝石が買えます」、上野御徒町駅は「美味しい食べ物や安いものが多いから」、京成上野駅は「国際空港の出発玄関口です。何回も乗りました」、上野広小路駅は「仕事の営業周りでよく利用した駅です」といったコメントが寄せられた。

東京都台東区「好きな駅」ランキングまとめ

今回のアンケートでは、交通の要所であり観光と買い物も楽しめる上野～御徒町エリアと、浅草寺を中心に江戸情緒が味わえる浅草エリアの駅が上位を占める結果となった。どちらも知名度の高い地域であり、順当な結果といえるだろう。