日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)内のドラマスペシャル『トットの欠落青春記』(30日21:00すぎ～)に、小澤征悦が出演することが、9日に生放送された同局・読売テレビ系情報番組『サタデーLIVEニュースジグザグ』で発表された。芦田愛菜演じる黒柳徹子の父・守綱役で登場する。

小澤征悦

黒柳徹子がNHK専属女優となるまでの青春時代を描く同ドラマ。守綱は、バイオリニストで終戦後もシベリアに抑留されたとウワサされていたが、徹子(芦田愛菜)と朝(尾野真千子)とは連絡がつかないまま。しかしある日、父の消息が判明して日本に帰って来るという…。

小澤は「黒柳徹子さんには公私共にお世話になっていますので、今回徹子さんのお父様、守綱さんの役のお話を頂いた時は、とてもうれしかったです。オファーを受けてから色々調べたところ、自分の父(＝小澤征爾さん)が高校生の頃、守綱さんとお会いしていたことを知り(※小澤征爾さんの師匠である斉藤秀雄さんと守綱さんは当時、弦楽四重奏を奏でていた)、そこにもご縁を感じました。誰もが知る黒柳徹子さんの、その才能が開花するまでの時間を、優しく、時に厳しく、見守ることができたらと思います」とコメントしている。