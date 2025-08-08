日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)内のドラマスペシャル『トットの欠落青春記』(30日21:00すぎ～)に、尾野真千子が出演することが8日、発表された。芦田愛菜演じる黒柳徹子の母・朝役で登場する。

黒柳徹子がNHK専属女優となるまでの青春時代を描く同ドラマ。今回、『トットの欠落青春記』というタイトルも発表された。

朝は戦後、混乱期の東京をパワフルに生き抜き、好奇心旺盛な娘・徹子を温かく見守り続けていた人物。興味のあることに夢中になると周りがまったく目に入らない、猪突猛進な行動力で女学生時代も数々のハプニングを起こしていく徹子は、バイオリニストである父の言葉を信じ、何か一つ、自分だけの才能を見つけようと、あらゆることに挑戦。だがどれも“やりたいこと”ではあるけれど、“なりたい自分”ではないことに葛藤する娘を、朝は辛抱強く見届けてきた。

黒柳家での母と娘の撮影は、2人だけの夕食のシーンからスタート。徹子の母と父がどうやって知り合って、結婚したのか具体的なエピソードが明らかになる場面で、終始和やかな雰囲気な中、撮影は進んだ。

尾野は「暑い暑い日々が続いておりますが、皆様いかがおすごしですか? 私はこの度、黒柳徹子さんの母親役を演じさせていただくことになりました。いろんなトットちゃん関連から、なんとなくのお母様のイメージを膨らませてまいりましたが、まだまだ分からないことだらけです。 ですので、愛菜ちゃんや夫役になる方と共に私たちの黒柳家を楽しく作っていこうと思います。 楽しみにしていてくださいね」とコメントしている。

【編集部MEMO】

芦田愛菜は今回の出演にあたり、「常に一生懸命で色々なことに興味を持ち突き進む黒柳徹子さんを、知れば知るほどその姿が時には美しく、いとおしく、とても魅力的に感じました。そんな徹子さんを理解し、それを笑ったりせず認めてくれるお母様や周りの人たちの温かさも徹子さんをより一層魅力的にしてきたのではないかと思います。脚本を読ませていただき、私自身も夢に一生懸命でありたい、そして他者を理解し受け止められる自分でありたいと思いました。観ている方々も温かい気持ちになっていただけたらうれしいです」とコメントしている。

