東映は、テレビ朝日系列で放送中の『仮面ライダーガヴ』とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「KAMEN RIDER GAVV × SANRIO CHARACTERS(仮面ライダーガヴ×サンリオキャラクターズ)」を7月10日に発表した。仮面ライダーストアなどでオリジナルグッズを発売する。

「「KAMEN RIDER GAVV × SANRIO CHARACTERS」では、『仮面ライダーガヴ』の劇中衣装や仮面ライダーに"変身"したサンリオキャラクターズと、ショウマや仮面ライダー達がペアになった新規イラストデザインを総勢19キャラクターを描き下ろし。

描き下ろしのイラストは「仮面ライダーガヴ×シナモロール」「ショウマ×ポチャッコ」「仮面ライダーヴァレン×ハンギョドン」「辛木田 絆斗×けろけろけろっぴ」「仮面ライダーヴラム×ポムポムプリン」「ラキア・アマルガ×ぐでたま」「仮面ライダービターガヴ×バッドばつ丸」「ダークショウマ×クロミ」「甘根幸果×マイメロディ」。

さらに、お菓子をモチーフとしたモンスターのゴチゾウ達も人気のサンリオキャラクターズとコラボ。「ポッピングミゴチゾウ×シナモロール」「ブリザードソルベエゴチゾウ×ポチャッコ」「チョコドンゴチゾウ×ハンギョドン」「ドーマルゴチゾウ×けろけろけろっぴ」「どっプリンゴチゾウ×ポムポムプリン」「プリンテゴチゾウ×ぐでたま」「スパーキングミゴチゾウ×バッドばつ丸」「ブルキャンスパイシーゴチゾウ×クロミ」「ケーキングゴチゾウ×マイメロディ」「ブルキャンゴチゾウ×ハローキティ」とそれぞれサンリオキャラクターに扮した姿が発表された。

今回のコラボ商品はトレーディング商品を含め約23種がラインナップ。仮面ライダーストア東京・大阪をはじめ各地のPOPUPストア、7月18日から東京・新宿の京王百貨店新宿店7F大催場で開催する「仮面ライダーガヴ 夏だ! ガヴっと仮面ライダーサマーパーティー」といった催事のほか、東映オンラインストアにて販売される。最新情報は仮面ライダーストア公式Xアカウント(@KamenRiderStore)を確認のこと。

販売予定店舗は以下の通り。

取り扱い予定店舗

仮面ライダーストアTOKYO

仮面ライダーストアOSAKA

仮面ライダーストア石巻出張所

POPUPショップ・催事/開催期間

仮面ライダーストアPOPUP in仙台:開催中~7月27日(日)

仮面ライダーストアPOPUP in広島PARCO:開催中~7月22日(火)

仮面ライダーストアPOPUP in秋田オーパ:7月18日(金)~8月24日(日)

仮面ライダーストアPOPUP inオプシアミスミ(鹿児島):7月25日(金)~8月24日(日)

仮面ライダーストアPOPUP inシベールファクトリーメゾン(山形):7月26日(土)~8月17日(日)

仮面ライダーストアPOPUP in心斎橋PARCO:8月1日(金)~8月31日(日)

仮面ライダーストアPOPUP in函館丸井今井:8月1日(金)~8月31日(日)

スーパーヒーローポップアップショップ(テレアサショップ六本木店):7月19日(土)~7月27日(日)

夏だ!ガヴっとサマーパーティー!(京王百貨店新宿店7F大催場):7月18日(金)~7月30日(水)

東映オンラインストア

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661636

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映