お笑いコンビ・アルコ&ピースの平子祐希が7月26日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。出待ちしていた女性ファンとのエピソードを振り返った。

出待ち女性から「今日○○に泊まってます」

「10年ちょっと前の話なんで、もういいかな? と思うんですけど……」と前置きしながら、「テレビの仕事がちょこっと入りはじめて。でも、月に何回もライブは出てて。出待ちのお客さんとかついてお話したりするじゃないですか」と語った平子。出待ちファンの中に、ある女性がいたそうで、「ライブやると結構足しげく通ってくれてて」と話しつつ、「途中から、“2人で会いたいです”とか、“今日○○に泊まってます”とか。お誘いを受けるようになって」と打ち明けた。

当時、すでに結婚していた平子は、「またまた～」「ごめん、無理よ～」と笑顔ではぐらかしていたというが、「それが7～8回ぐらい続いて」と吐露。最終的に、女性ファンから、「今日でダメなら諦めます。今日○○に泊まってるんですけど会えませんか?」と言われ、いつものように断ると、「“わかりました～”って言って。左曲がったあとに、ちょこんと顔出して、“平子さん、今LINEの会話って作れるの知ってます?”って」と回顧。好井まさおは、「何……?」と考え込み、「うわ、そういうことか! “捏造なんてなんぼでもできるぞ”って」と恐怖におののいた。

慌てた平子は、女性ファンを追いかけ、「それは脅迫だからやめたほうがいい」と声をかけたと言い、好井は、「こっちはウソってわかってても、メディアに出ちゃったら……。怖っ! 危なっ!」と戦慄。その数カ月後、再び女性ファンが出待ちしており、平子は、「“すみませんでした”って謝ってくれて。“同僚と結婚することになりました”って。なんか怖いけど、ちょっと悔しくもあって。猟奇的に好きだったんじゃねーのかよ! って(笑)」と予想外の結婚報告にビックリ。「あんなに怖いぐらい愛してたじゃん。もっと深く好きだったんじゃねーのかよって。もうサラッとした感じ」とぼやいて笑わせていた。