バンダイは、日本ならではの「和」をモチーフにしたゴジラソフビ新シリーズ「JAPAN GODZILLA」を2月8日より発売する。

「JAPAN GODZILLA ゴジラ (2023) 富士山」

「JAPAN GODZILLA ゴジラ (2023) 富士山」(1,540円)は、「ゴジラ(2023)」を、富士山をイメージしたダイナミックなカラーリングで表現したソフビ。

「JAPAN GODZILLA ゴジラ (2023) 墨絵」

「JAPAN GODZILLA ゴジラ (2023) 墨絵」(1,540円)は、「ゴジラ(2023)」を、墨絵をイメージしたクールなカラーリングで表現したソフビ。

いずれも、コレクションアイテムとしてもお土産としても最適なアイテムだ。

TM & (c) TOHO CO., LTD.