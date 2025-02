BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ すみっコぐらし ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~』(1回730円)を2月14日より順次発売する。

一番くじ すみっコぐらし ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~

同商品は、「チョコレート」をテーマにした「すみっコぐらし」の一番くじ。バレンタインにぴったりな「チョコレート」をテーマにしたアイテムを取り揃えた。

A賞は、手軽に楽しくチョコレートパーティができるチョコレートファウンテン。チョコレートファウンテンはすみっコぐらしの一番くじシリーズで初登場のアイテム。

B賞:とかげぬいぐるみ(全1種) 約22cm

B賞はチョコレートのベストをまとった可愛いとかげぬいぐるみ。

C賞:ぬいぐるみマスコット(全5種) 約9cm

C賞はチョコレートを持ったすみっコたちのぬいぐるみマスコット。ボールチェーン付きなので、一緒におでかけを楽しむことができる。

D賞は喫茶のメニューになったしろくまとねこのフィギュアチャーム。

そのほか、A賞のチョコレートファウンテンとあわせて使用できるガラスボウルとカトラリーを選べる3種のテーブルウェアや、使い勝手抜群の選べる6種のハンドタオルとコースターのアソート、すみっコたちの最新アートが楽しめる、選べる6種のラバーチャームなどをラインナップした。

ラストワン賞:しろくまぬいぐるみ 約22cm

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、チョコレートフェアに合わせたおしゃれなしろくまぬいぐるみを用意。A賞と同仕様のチョコレートファウンテンが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

「一番くじ すみっコぐらし ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」の価格は、1回730円。全7等級24種+ラストワン賞。販売ルートは、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、イトーヨーカドー店舗、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。2月14日より順次発売予定。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.