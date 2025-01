すみっコぐらしがこのほど、人気ライフスタイルブランド「コンバース」とコラボすることに。1月24日より、コンバースをモチーフにした雑貨や文房具、さらにキッズ向けコラボシューズなどが登場するのだとか。

かわいすぎる人気者同士のコラボ

コンバースの“オールスター”に入ったすみっコたち、かわいいですね。

今回のコラボでは同イラストをメインに、ぬいぐるみや文具用品、バッグ、パスケースなど、カジュアルでおしゃれなデザインのアイテムが多数ラインアップされています。SNSでは、「嬉しい(泣)好きと好きのコラボ!!」「パーカー着てる子たち可愛すぎる」「ぶら下げぬいぐるみが可愛くて死にそう」と早くも話題に。可愛すぎていろいろ買いたくなっちゃいますね。

CONVERSE×すみっコぐらし 文房具

まずは文房具から。「ブロックメモ」(各715円)や「クリアホルダーセット」(A4×2枚セット、660円)など、学校や職場で使えば、自然とやる気もアップするアイテムばかり。

また、コンバースのパーカーを着た「てのりぬいぐるみ」(全6色/各1,980円)や、すみっこ達がオールスターの中に入った「ぶらさげぬいぐるみ」(全5色/各2,310円)など、かわいい雑貨も満載です。

また、ぬい活やお出かけが楽しくなっちゃう「すみっコぐらし ぬいケース」(3色/各2,200円)や「すみっコぐらし マルチケース」(3色/3,520円)も。

CONVERSE×すみっコぐらし シューズ

さらに、すみっコぐらしとコンバース初のコラボレーションシューズも登場。コンバースの代表モデル「オールスター」やデイリーユースにおすすめのランニングモデルに、すみっコたちがかわいらしくデザインされた、ベビー(12.0~17.0cm)およびキッズ(15.0~22.0cm)向けのオリジナルシューズとなっています。

残念ながら大人用サイズは展開されておらず、これには、「どぉぢで! 大人用もぐだざい゛ぃ゛泣泣泣」「くっ…可愛い……!自分があと32年若ければ…!」「息子に履いて欲しー!!」といった声が寄せられています。

いずれも1月24日より、リラックマストアおよびキディランド、インキューブなどの店舗のほか、サンエックスネットショップ、コンバースオフィシャルオンラインショップで販売されます。今しか手に入らない人気者同士のコラボなので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

