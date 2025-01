バンダイ ベンダー事業部は、 紀文食品が製造販売する「すみっコぐらしかまぼこ」をミニチュアチャームで再現した「紀文すみっコぐらしかまぼこ ミニチュアチャーム」(300円)を1月第3週より発売する。販売は全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで行われる。

本商品は、紀文食品が製造販売する「すみっコぐらしかまぼこ」のミニチュアチャーム。かまぼこのミニチュアとパッケージミニチュアのダブルチャーム仕様で、ぷにぷに触感のキャラクターデザインの半立体のかまぼこミニチュアは全高約4cm、商品パッケージを再現したパッケージミニチュアは全高約4.5cmだ。

ラインアップは、「しろくま&すみっコぐらしかまぼこ(2020年春夏)」「とかげ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年春夏)」「ねこ&すみっコぐらしかまぼこ(2021年秋冬)」「ぺんぎん?&すみっコぐらしかまぼこ(2022年秋冬)」「とんかつ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年春夏)」「えびふらいのしっぽ&すみっコぐらしかまぼこ(2023年秋冬)」の全6種。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.